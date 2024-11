Clip: Nam thanh niên đi SH tử vong vì một thứ cực kỳ nguy hiểm trên đường

Your browser does not support the video tag.

Theo VTC News, khoảng 13h45 ngày 3/11, anh Lê Văn N. (38 tuổi, quê Đắk Lắk) lái xe máy SH chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, hướng TP. Thuận An đi TP. Thủ Dầu Một. Đến đoạn qua chợ Nhỏ, phường Thuận Giao, TP Thuận An, xe máy trượt cát (rải trên đường) khiến anh ngã đúng lúc một xe container đi tới cán trúng. Xe container sau đó dừng cách hiện trường khoảng 500 mét.

Người dân sinh sống quanh khu vực cho biết, trên mép đường Mỹ Phước - Tân Vạn ở khu vực tai nạn xuất hiện nhiều cát rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, trích dẫn nguồn tin từ Plo.vn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp phong toả hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Thảo Linh (T/H)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn