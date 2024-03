Clip: Mất lái, ô tô con đâm vào xe tải rồi quay nhiều vòng

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, một chiếc xe SUV màu đen đang lưu thông trên đường thì lao sang bên phải, tông vào dải phân cách.

Chiếc xe sau đó mất kiểm soát, đâm vào một chiếc xe tải đang dừng đỗ rồi văng ra giữa đường, quay nhiều vòng. Cú va chạm xảy ra khiến chiếc xe bị biến dạng phần đầu.

Vụ việc xảy ra vào 9h30 ngày 6/3, tại khu vực Shaktinagar ở Sonabhadra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Người điều khiển phương tiện là một cậu bé chưa đủ tuổi vị thành niên được cho là đã mất tích sau vụ tai nạn. Không có ai được báo cáo bị thương trong vụ tai nạn.

Một cuộc điều tra của cảnh sát đang được tiến hành.

