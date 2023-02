CLIP: Livestream chạy xe máy 141 km/h, nam thanh niên bị tai nạn chết tại chỗ

Ngày 27-2, UBND xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tự gây tai nạn giao thông khiến 1 thanh niên tử vong tại chỗ.

Nam thanh niên chạy xe máy đạt đến tốc độ 141km/giờ thì gặp nạn

Trước đó, khoảng 0 giờ 5 phút ngày 25-2, anh L.V.T. (SN 2001, ngụ huyện Cư M’gar) chạy xe máy lưu thông trên đường liên xã, hướng từ UBND xã Ea Hding đến UBND xã Ea Kpam (huyện Cư M’gar).

Trên đường đi, anh T đã điều khiển xe với tốc độ cao rồi ghi lại màn hình công-tơ-mét trên xe máy phát trực tiếp lên Facebook.

Khi đi đến đoạn đường thuộc thôn 6 (xã Ea Kpam), do anh T. không làm chủ được tốc độ nên đã tự té, tử vong tại chỗ.

Theo clip, anh T. chạy xe máy trong đêm tối với tốc độ rất cao, khi đạt đến tốc độ 141km/h thì bị tai nạn.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Chạy xe máy 141km/ giờ phát lên mạng xã hội, nam thanh niên tự gây tai nạn tử vong

Tác giả: C. Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động