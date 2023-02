Clip: Cầu thủ nữ rượt đuổi, đánh trọng tài nam như phim hành động

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra trong trận đấu giữa đội nữ DC Motema Pembe và TP Mazembe ở giải Vô địch quốc gia nữ của CHDC Congo.

Cụ thể, khi DC Motema Pembe đang bị dẫn trước 1 - 5, một cầu thủ của họ đã ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài điều khiển trận đấu đã từ chối thổi 11m. Dù các cầu thủ DC Motema Pembe khiếu nại về một quả phạt đền nhưng trọng tài vẫn không thay đổi quyết định quả mình.

Không hài lòng với quyết định của vị vua áo đen, các cầu thủ nữ của DC Motema Pembe đã rượt đuổi rồi đánh trọng tài ngay trên sân. Không chỉ các cầu thủ chính, cầu thủ dự bị mà một người đàn ông trong ban huấn luyện của DC Motema cũng tham gia vào màn rượt đuổi này.

Thậm chí, khi trọng tài chạy trốn được vào đường hầm, các cẩu thủ nữ DC Motema Pembe vẫn tiếp tục đuổi theo. Trong khi đó, các cầu thủ TP Mazembe đứng yên trên sân khi sự việc xảy ra.

Được biết, trận đấu trên sau đó bị hoãn lại và Liên đoàn bóng đá CHDC Congo treo giò một số cầu thủ của DC Motema Pembe, đồng thời mở các cuộc điều tra về vụ việc.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn