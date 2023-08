CLIP: Kinh hoàng xe 4 chỗ bị vò nát, 3 người thoát chết kỳ diệu

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 17 giờ 15 ngày 13-8, trên tuyến đường liên huyện thuộc địa phận xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Your browser does not support the video tag.

Clip chiếc xe 4 chỗ bị xe "hồ vồ" tông bẹp nát

Thời điểm trên, ôtô con mang BKS 36A-670.xx (có 3 người trên xe, chưa xác định được danh tính) khi đi đến nút giao ngã tư, bất ngờ bị một chiếc xe hiệu Howo (thường gọi là xe "hổ vồ") BKS 36H - 044.xx lao từ đường không ưu tiến tới tông trực diện.

Vụ va chạm khiến ôtô bị văng một đoạn xa, nát bét phần đầu, hông xe và đuôi xe khiến những người trong xe bị mắc kẹt.

Chứng kiến vụ tai nạn, nhiều người dân địa phương đã mang các vật dụng ra phá cửa xe, đập kính để đưa 3 người trong ôtô con ra ngoài đi cấp cứu.

Chiếc ôtô 4 chỗ bị "vò nát" sau tai nạn. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, Công an huyện Thọ Xuân nhanh chóng cử người tới đến hiện trường hỗ trợ cùng người dân đưa người đi cấp cứu, điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động