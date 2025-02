Lời kể kinh hoàng của nạn nhân sống sót trên chuyến xe khách bị lật ở Phú Yên

Ban An toàn giao thông Phú Yên cho hay vào lúc 1h ngày 8-2 tại Km1269+250 quốc lộ 1, xã Xuân Thịnh, thị xã. Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, xe khách 50H - 355.47 lưu hành hướng Bắc - Nam tự gây tai nạn, tông vào dải phân cách. Hậu quả là xe lật, 3 người trên xe chết tại chỗ, xe ô tô hư hỏng nặng, công trình giao thông hư hỏng 1 bộ biển báo 102 và 21m dải phân cách giữa đổ ngã, văng ra khỏi vị trí. Lúc xảy ra vụ tai nạn tại đoạn đường cong, mặt đường êm thuận, có 4 làn xe, hệ thống an toàn giao thông phát huy tác dụng, thời tiết trời tạnh ráo, nằm ngoài khu vực đông dân cư, đoạn đường này do Khu quản lý đường bộ III quản lý.