Clip: Khoảnh khắc xe bồn chở xăng bất ngờ phát nổ trên đường cao tốc

Vụ nổ xe bồn chở xăng dầu xảy ra vào ngày 3/7, trên tuyến cao tốc BR-010, bang Para, Brazil.

Tài xế đã báo cáo với PRF rằng lốp xe bắt đầu bó cứng và chiếc xe sau đó bốc cháy. Tài xế đã cố gắng đậu bên lề đường BR-010, còn được gọi là đường cao tốc 'Belém-Brasília', nhưng ngọn lửa ngày càng lớn cho đến khi chiếc xe phát nổ. Vụ việc khiến 8 người bị thương.

Chỉ huy Đội cứu hỏa số 1 Jorge Oliveira cho biết: "Vụ nổ này có nguy cơ rất lớn do các mảnh vỡ có thể văng xa hàng km. Bạn nên duy trì khoảng cách ít nhất 500 mét hoặc thậm chí hơn”.

Những người bị thương bị bỏng độ 2 và độ 3, trong đó có 3 nhà báo và 3 người là lính cứu hỏa. Hai nạn nhân vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện.

Vụ nổ mạnh đến mức một phần kết cấu của chiếc xe bị văng ra xa khoảng 500 m từ nơi nó đang đậu. Ngọn lửa cũng ảnh hưởng đến thảm thực vật hai bên đường băng.

Cảnh sát Dân sự báo cáo rằng cuộc điều tra vẫn tiếp tục và cần có chuyên môn để xác định nguyên nhân gây ra vụ cháy xe tải.

Tác giả: Hải Vân (Theo G1)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn