Sự thật về vụ đánh ghen, lột đồ cô gái trẻ giữa đường

Chiều 5-4, Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết Công an TP Thủ Dầu Một đã xác định được được nguyên nhân dẫn đến vụ đánh ghen xảy ra trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ.



Theo đó, Tằng Xỉu Phùng (SN 1990, ngụ Đồng Nai) phát hiện chồng là V.M.K. (SN 1991, ngụ Đồng Nai) có quan hệ tình cảm với Đ.B.T. (SN 2005, ngụ Cà Mau) nên đã ra ở riêng từ tháng 1.

Tằng Xỉu Phùng đã ra ở riêng từ tháng 1 khi phát hiện chồng ngoại tình



Ngày 26-3, Phùng rủ vợ chồng anh trai là T.P.A. (SN 1984, ngụ Đồng Nai) và Nìm Thùy Trang (SN 1989) lên nhà chơi. Sau đó, cả 3 người cùng bà Hỷ Xường Hướng (SN 1963, ngụ Đồng Nai, mẹ Phùng) đi ăn, tụ họp gia đình.



Khoảng 11 giờ trưa 27-3, bốn người di chuyển ôtô trên đường Huỳnh Văn Lũy để tìm quán ăn. Lúc này, Phùng gặp xe của chồng đang đậu trên đường Huỳnh Văn Lũy nên nói anh trai chặn đầu xe.



Thời điểm này, Phùng phát hiện T. đang ngồi trên xe nên chuẩn một cây kéo. Sau đó, cả gia đình Phùng yêu cầu K. và T. ra khỏi xe nhưng cả 2 không chịu. Lúc này, anh trai của Phùng đứng quay phim lại để làm bằng chứng K. ngoại tình.



Khi lôi T. ra khỏi xe, Phùng dùng kéo cắt tóc, xé áo của nạn nhân. Sau khi cởi quần của T., bà Hướng lấy chiếc iPhone 14 Pro Max của cô gái để giữ bằng chứng.



Theo cơ quan chức năng, chiếc điện thoại của T., Phùng đã đưa cho người giúp việc giữ hộ và yêu cầu K. đến lấy. Hiện công an đang xem có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản hay không, nếu có sẽ thêm hành vi "Cướp tài sản".



Ngày 28-3, Tằng Xỉu Phùng, Nìm Thùy Trang và bà Hỷ Xường Hướng đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một để đầu thú. Công an đã tạm giữ Phùng và bà Hướng để làm rõ hành vi Làm nhục người khác.



Nìm Thùy Trang do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại để điều tra.



