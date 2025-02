Clip hiện trường xe khách chạy tuyến Bắc - Nam gặp nạn, 22 người được cứu

Ngày 31-1, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã thông tin về vụ tai nạn xe khách tại khu vực vùng ven thành phố.

Hiện trường vụ tai nạn

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ ngày 30-1, tại đường Vành đai Phía Tây (thôn Hiền Phước, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang), ô tô khách BKS 81H-042.36 do tài xế Nguyễn Hùng Khiết (56 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng Quốc lộ 14B đi Hầm Hải Vân.

Khi xe khách lưu thông đến đoạn đường gần khu công nghệ cao thì va chạm vào khu vực đồi đất dẫn đến tai nạn.

Vụ tại nạn xe khách đã khiến 3 người bị thương. Xe khách hư hỏng nặng.

Your browser does not support the video tag.

Clip hiện trường vụ tai nạn

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng cứu hộ 22 hành khách trên xe khách.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người lao động