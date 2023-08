CLIP: Đủng đỉnh trộm 2 xe máy

Ngày 8-8, mạng xã hội lan truyền clip hai thanh niên đột nhập khu trọ bẻ khóa trộm xe máy ở đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM.

Theo đó, hơn 2 giờ ngày 6-8, hai thanh niên tiếp cận một khu trọ trên đường Lê Văn Lương, cạy cửa cổng, vào bên trong khu vực để xe máy, lấy dụng cụ và chỉ trong vài giây, khóa của 2 xe máy hiệu Exciter và Vision bị vô hiệu.

Những đối tượng này lần lượt rời đi cùng phương tiện trộm được.

Trao đổi với phóng viên, anh H.V.H.M (24 tuổi, quê Long An) cho biết thời điểm trên, anh đang ngủ thì nghe tiếng tri hô có trộm, giật mình chạy xuống thì xe máy của mình đã bị mất.

Clip: Camera an ninh ghi lại vụ việc

"Mặc dù an ninh khu trọ khá tốt nhưng nhóm này vẫn ngang nhiên thực hiện. Sau sự việc, liên tục có số điện thoại lạ gọi đến yêu cầu tôi chuộc xe" - anh M. nói.

Công an xã Phước Kiển đã tiếp nhận trình báo trên và đang làm rõ nhóm đối tượng gây án.

