Clip: Đi dạo buổi sáng, người phụ nữ bị kẻ lạ mặt sàm sỡ

Theo tờ Indiatoday, vụ sàm sỡ xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng ngày 2/8, tại ở Bengaluru, bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, người phụ nữ đang đứng bên ngoài một ngôi nhà thì một người đàn ông tiến đến. Sau đó, anh ta đuổi theo và sàm sỡ cô trên phố.

Người phụ nữ bị gã đàn ông sàm sỡ.

Theo cảnh sát, người phụ nữ này đến từ Rajasthan và thường đi dạo vào mỗi buổi sáng. Cô đã bị quấy rối khi đang đợi một người bạn. Kẻ tấn công được mô tả là mặc áo sơ mi trắng và quần dài. Người này đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cảnh sát cho biết vụ án chống lại người đàn ông này đã được lập hồ sơ theo Mục 76, 78 và 79 của Luật Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) và một cuộc truy lùng đã được tiến hành.

Họ cũng cho biết vụ việc này được đệ trình bởi chồng của người phụ nữ.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn