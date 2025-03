Clip: Chú rể được bạn gái cũ 'tặng' ngay cú xông phi trên lễ đường, quan viên hai họ bật ngửa

Your browser does not support the video tag.

Những đám cưới Ấn Độ luôn nổi tiếng với không khí sôi động và đầy màu sắc, nhưng mới đây, một clip về đám cưới tại quốc gia này được lan truyền trên Instagram đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" vì độ kịch tính không kém phim điện ảnh.

Sự việc xảy ra khi chú rể chuẩn bị trao vòng hoa cho cô dâu, thì bất ngờ một cô gái được cho là bạn gái cũ của anh ta xông lên sân khấu. Trong khoảnh khắc, cô này thẳng tay hạ gục chú rể bằng một cú đá mạnh mẽ khiến mọi người kinh ngạc. Sau đó, cô lại kéo anh ta dậy và bắt đầu một màn tranh cãi nảy lửa, để lại cô dâu cùng khách mời đứng "chôn chân" trong bối rối.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, với hàng loạt bình luận trái chiều. Nhiều người ví von rằng đây chính là "Bollywood phiên bản đời thực".

"Cú đá này xứng đáng đoạt giải Oscar!", Một người dùng hài hước bình luận.

Bên cạnh những ý kiến vui vẻ, không ít người tỏ ra bức xúc, chỉ trích chú rể vì cách xử lý mập mờ trong chuyện tình cảm. Dù vậy, sự việc này một lần nữa chứng minh rằng, đám cưới Ấn Độ luôn mang đến những bất ngờ khó đỡ!

Tác giả: Mộc Miên

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn