Hủy hôn ngay tại đám cưới vì chú rể nhầm cô dâu với bạn thân

Việc trao nhầm hoa cho người khác 3 lần khiến cô dâu muốn hủy hôn. Ảnh: Unsplash.

Sự việc xảy ra tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Chú rể Ravindra Kumar, 26 tuổi, đến đám cưới muộn vào tối 22/2 tại làng Naughwa Bhagwantpur, huyện Bareilly. Trước đó, anh đã uống rượu cùng bạn bè.

Theo truyền thống cưới hỏi của đạo Hindu, cô dâu chú rể sẽ trao vòng hoa cho nhau để thể hiện sự gắn kết. Tuy nhiên, thay vì đặt vòng hoa lên cô dâu Radha Devi, 21 tuổi, Kumar lại trao nhầm cho bạn thân của cô dâu.

Nhận ra lỗi lầm, anh ta vội vàng sửa sai nhưng lại tiếp tục mắc sai lầm nghiêm trọng hơn: lần lượt trao vòng hoa cho một người bạn nam và một vị khách lớn tuổi.

Cả hội trường sững sờ. Quá tức giận, cô dâu Devi thẳng tay tát Kumar rồi bước đi, tuyên bố hủy đám cưới ngay lập tức.

Sau cú tát trời giáng, hai gia đình lao vào tranh cãi, rồi nhanh chóng biến thành một cuộc ẩu đả. Ghế nhựa bị ném tứ tung, buộc cảnh sát phải can thiệp để giữ trật tự, theo The Times of India.

Chú rể Ravindra Kumar được cho là say xỉn, tặng nhầm vòng hoa cho bạn thân cô dâu. Ảnh: X.

Gia đình cô dâu sau đó đã trình báo cảnh sát, tố cáo gia đình chú rể yêu cầu thêm tiền hồi môn dù trước đó đã nhận 450.000 rupee (hơn 5.100 USD).

Anh trai cô dâu, Omkar Verma, nghi ngờ rằng nhà trai cố tình gây ra màn kịch này để làm bẽ mặt gia đình họ. Ông cũng cáo buộc Kumar đã nói dối về nghề nghiệp của mình khi tự nhận là nông dân, nhưng thực tế lại là tài xế xe tải.

Đến 4h sáng, Kumar cùng nhóm bạn bị cảnh sát bắt giữ. Kiểm tra y tế xác nhận anh ta đã say rượu. Cảnh sát cũng bắt giữ một người khác vì nghi ngờ cung cấp rượu lậu.

“Chú rể đã say xỉn và cư xử không đúng mực. Kiểm tra y tế cho thấy anh ta thật sự say rượu”, sĩ quan cảnh sát địa phương Harsh Modi, người giám sát vụ án, cho biết.

Dù gia đình chú rể ra sức thuyết phục, cô dâu Devi vẫn kiên quyết từ chối tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Tác giả: Minh Vũ

