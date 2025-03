Chú rể Đắk Lắk nhờ đặt bộ vàng mỹ ký 1,2 triệu làm hồi môn, bà hàng xóm nhận giúp vô tình tiết lộ câu chuyện ai nghe cũng thấy xót xa

Theo truyền thống, đám cưới là dịp trọng đại, và vàng cưới thường mang ý nghĩa như một tài sản để làm vốn cho đôi vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn, việc mua vàng thật là một áp lực không nhỏ đối với nhiều gia đình.

Thay vì sĩ diện mà vay nợ để sắm vàng, hai gia đình đã thẳng thắn bàn bạc và đi đến thống nhất rằng vàng cưới chỉ mang tính hình thức, chủ yếu để cô dâu không tủi thân trong ngày trọng đại. Điều này cho thấy sự chân thành, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau giữa hai bên thông gia.

Tuy nhiên, vừa muốn giữ thể diện cho hai bên gia đình lại không muốn cô dâu bị tủi thân, do vậy hai bên gia đình đã thống nhất và lựa chọn một phương án khác vẹn cả đôi đường đó là trao vàng... mỹ kí.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam shipper đến nhà giao đơn hàng cho khách. Được biết, bưu kiện lần này có giá trị khá lớn nên vị khách đã mở ra kiểm tra hàng ngày tại chỗ.

Sau khi mở hàng kiểm tra thì đó là một bộ trang sức gồm dây chuyền, lắc tay, khuyên tai, nhẫn... Bộ trang sức khá tinh xảo khó có thể phân biệt được thật giả, khiến chính shipper cũng phải thốt lên, "Đẹp dữ á cô".

Lúc này, người phụ nữ được cho là hàng xóm đặt hàng giúp cũng thật thà nói, "Đặt giùm cái thằng kia, nó cưới vợ mà nó không có tiền. Nó nhờ cô đặt... chứ nó nghèo lắm".

Lúc này shipper mới thắc mắc, "Rồi cho nhà gái người ta phát hiện thì sao?". Nhưng người phụ nữ liền xua tay vội vàng nói, "Không, người ta đã gặp nhau rồi thống nhất rồi. Vì họ nghèo như nhau à. Để con bé nó lên sân khấu trống cổ nó. Chứ 100 triệu làm sao mà có". Khi được hỏi về giá trị của bộ trang sức thì người phụ nữ thật thà nói, "Bộ này một triệu hai. Tội nghiệp con bé đó nhưng chúng nó nghèo như nhau mà".

Bộ trang sức mỹ kí có trị giá 1,2 triệu đồng

Sau khi kiểm tra, người phụ nữ đã đồng ý nhận hàng và thanh toán tiền cho shipper. Tuy nhiên, câu chuyện trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Nhiều người khi biết chuyện đã có ý kiến trái chiều. Một số cho rằng dù nghèo đến đâu cũng không nên trao vàng giả, trong khi số khác bày tỏ sự đồng cảm với hai gia đình. Thực tế, giá trị của một cuộc hôn nhân không nằm ở số lượng vàng được trao mà là sự yêu thương, đồng hành giữa hai vợ chồng.

Một bộ phận cư dân mạng tỏ ra không đồng tình với cách làm này. Họ cho rằng dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào, cũng không nên trao vàng giả vì nó làm mất đi ý nghĩa của sính lễ trong đám cưới.

Bạn Phương Linh bình luận: "Không có thì đừng trao, thà tặng cô dâu một khoản tiền mặt dù ít còn thiết thực hơn là vàng giả. Nhìn vậy có khác gì làm màu đâu?".

Tài khoản Minh Hồng Hà bày tỏ, "Trao vàng cưới mà dùng vàng giả thì chẳng khác nào tự lừa dối mình. Có nhiều cho nhiều, có ít cho ít hoặc thôi không cho. Bà con dòng họ người ta cũng hiểu cho hoàn cảnh nhà mình mà. Đã không có tiền còn phí phạm 1 triệu 2 làm chi nữa".

Tuy nhiên, không ít người lại lên tiếng bênh vực gia đình này, cho rằng họ đã làm đúng trong hoàn cảnh kinh tế eo hẹp.

Bạn H.A. chia sẻ: "Hôn nhân là tình cảm giữa hai vợ chồng, đâu phải vì miếng vàng mà đánh giá một gia đình? Nhà trai nghèo nhưng vẫn cố gắng lo cho con dâu đàng hoàng, thế là đáng quý rồi."

Tài khoản H.G. đồng tình: "Mọi người cứ làm quá lên. Hai bên gia đình đã thống nhất với nhau, cô dâu cũng không phản đối thì người ngoài ý kiến làm gì? Quan trọng là họ sống hạnh phúc với nhau sau này thôi."

"Mình thấy vậy ok mà, cô dâu cũng đỡ tủi thân mà gia đình cũng đỡ gánh nặng, đẹp mặt cả hai họ. Chủ yếu cưới nhau về cố gắng làm ăn từ từ sẽ có, chứ bố mẹ nghèo khó chẳng lẻ vay tiền mua vàng lấy le với thiên hạ. Cưới xong về làm trả nợ nữa cũng khổ, áp lực rồi lại lục đục mất lòng nhau", một bạn khác chia sẻ.

Tranh cãi xoay quanh chuyện vàng cưới cho thấy xã hội vẫn còn đặt nặng vấn đề vật chất trong hôn nhân. Tuy nhiên, mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, quan trọng là họ tìm được cách giải quyết phù hợp mà cả hai bên đều hài lòng.

Suy cho cùng, một cuộc hôn nhân bền vững không nằm ở giá trị sính lễ, mà nằm ở tình yêu và sự đồng hành của hai vợ chồng sau khi cưới.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn