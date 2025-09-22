Thời gian:
Clip: Cầu thủ Việt kiều Viktor Lê tỏa sáng ở trận derby xứ Nghệ

Bị Sông Lam Nghệ An dẫn bàn trước song Viktor Lê đã kịp lập công để mang về trận hòa 1-1 cho Hà Tĩnh trong trận đấu thuộc vòng 4 V-League 2025-2026

Tác giả: Tường Phước

Nguồn tin: Báo Người lao động

