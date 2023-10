Clip: Cảnh sát đu dây từ tầng 18 giải cứu cháu nhỏ bị mắc kẹt

Sáng 1-10, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã kịp thời giải cứu cháu bé 2 tuổi bị mắc kẹt trong 1 căn hộ của chung cư Hoàng Anh Gia Lai (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vào căn hộ giải cứu cháu bé

Theo đó, tối 30-9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo về việc cháu L.H.V (2 tuổi) đang bị mắc kẹt tại căn hộ số 8, tầng 16 của chung cư Hoàng Anh Gia Lai.

Thời điểm trên, chỉ có mình cháu bé ở căn hộ, cửa ra vào bị khóa bên trong, mọi người không thể tiếp cận và mở khóa cửa được. Bên cạnh đó, cháu bé đang trong tình trạng hoảng loạn, khóc lớn và trong nhà đang sử dụng nhiều thiết bị điện, các vật dụng sắc nhọn.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động xe thang, xe cứu nạn, cứu hộ cùng 15 cán bộ, chiến sĩ tổ chức giải cứu.

Xác định việc phá khóa sẽ mất nhiều thời gian, lực lượng cảnh sát đã đu dây từ căn hộ ở tầng 18 di chuyển xuống lan can tầng 16 để giải cứu cháu bé.

Sau khoảng 5 phút, lực lượng cảnh sát đã tiếp cận và giải cứu thành công cháu bé.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Cảnh sát đu dây giải cứu cháu bé trong đêm

Tác giả: C.Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động