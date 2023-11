Clip: Bức xúc đoàn môtô cỡ lớn lắp đèn ưu tiên, nháy loạn trên đường

Your browser does not support the video tag.

Đoàn mô tô được cho là tự lắp đèn phát tín hiệu ưu tiên, vượt nhanh trên đường.

Theo quy định thì không phải xe nào, kể cả ô tô và xe máy, cũng được tùy tiện lắp đèn phát tín hiệu ưu tiên. Thông thường chỉ các đối tượng xe được đề xuất lắp thiết bị phát tín hiệu ưu tiên gồm có: Xe chữ cháy đi làm nhiệm vụ; xe quân sự đi làm nhiệm vụ khẩn ấp; xe Công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; xe Cảnh sát giao thông dẫn đường; xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; xe hộ đê đi làm nhiệm vụ, xe đi làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai, dịch bệnh; xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, mới đây một camera hành trình của một tài xế ghi lại cảnh có một đoàn chạy mô tô phân khối lớn di chuyển rất nhanh trên đường. Quan sát thì thấy đoàn xe này có biển dân sự, lái xe cũng không phải mặc trang phục của chiến sỹ công an nhân dân. Chính vì thế nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc khi rất nhiều lái xe trong nhóm này đã lắp đèn phát tín hiệu ưu tiên cho xe. Vừa chạy xe, vừa nhấp nháy đèn, vượt trước các phương tiện khác.

Nếu đây không phải là đoàn xe được ưu tiên lắp đèn phát tín hiệu như thế thì đã vi phạm quy định của pháp luật. Trường hợp này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu các thiết bị phát tín hiệu ưu tiên được lắp trên xe.

Tác giả: Minh Trí

Nguồn tin: nguoiduatin.vn