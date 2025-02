Clip: Bức xúc đạo chích dùng chân bẻ gãy khóa cổ, cuỗm SH trong tích tắc

Your browser does not support the video tag.

Trộm dùng "quyền cước" bẻ gãy khóa cổ Honda SH.

Một chiếc xe ga Honda SH đứng lặng lẽ trên vỉa hè, ngay trước cửa tiệm cắt tóc, khi màn đêm buông xuống và khu phố trở nên vắng vẻ. Không may, chiếc xe đã rơi vào tầm ngắm của một tên trộm. Hắn đội mũ bảo hiểm, khẩu trang che kín mặt, tiến lại gần chiếc xe.

Sau khi chắc chắn không có ai chú ý, hắn khéo léo dắt xe ra khu vực tối tăm, dùng chân đạp vào tay lái, bẻ gãy khóa cổ và chỉ trong tích tắc, chiếc xe đã bị cuỗm đi.

Dù chưa rõ vụ việc xảy ra ở đâu, nhưng cảnh tượng này nhắc nhở các chủ xe máy cần cảnh giác cao độ, đặc biệt là khi Tết Ất Tỵ 2025 đã cận kề. Khi để xe ngoài trời, hãy luôn trang bị thêm khóa càng để bảo vệ tài sản tốt hơn.

Tác giả: Minh Trí

Nguồn tin: nguoiduatin.vn