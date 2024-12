Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An triệt xóa ổ nhóm thanh niên, vị thành niên chuyên trộm xe máy liên tỉnh

Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Vinh phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện một số hội, nhóm thu hút thanh niên, vị thành niên trên địa bàn và ngoại tỉnh tham gia có biểu hiện nghi vấn phạm tội. Các thành viên trong hội, nhóm này chủ yếu là thanh niên, vị thành niên (từ 16-20 tuổi) bỏ học, nghiện game, ăn chơi lêu lổng. Để có tiền tiêu xài, thông qua các hội, nhóm này, các thanh niên, vị thành niên trong và ngoài địa bàn liên lạc, câu kết với nhau lợi dụng sơ hở, bất cẩn của người dân, bảo vệ để thực hiện hành vi trộm cắp xe máy.

Các đối tượng cùng tang vật

Trong đó, nổi lên các đối tượng: Trần Thiện Nhân (sinh năm 2007), trú tại xã Nghi Kim; Nguyễn Lê Văn Minh (sinh năm 2007), trú tại phường Lê Mao; Lê Nguyễn Quang Minh (sinh năm 2007), phường Hà Huy Tập; Phan Công Gia Bảo (sinh năm 2006), trú tại phường Hưng Phúc; Vương Chiến Trường (sinh năm 2004), trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh; N.Đ.N (sinh năm 2008), Trần Viết Hào (sinh năm 2007), N.V.T. (sinh năm 2008), Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 2006), trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vi phạm pháp luật trộm cắp tài sản.

Các đối tượng thường hoạt động tại các khu vực như chung cư, nhà trọ trên địa bàn và các vùng phụ cận của tỉnh Hà Tĩnh. Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, thường xuyên liên lạc với nhau qua mạng xã hội zalo, messenger, viber, telegram…

Đối tượng Nguyễn Lê Văn Minh tại Cơ quan Công an

Các đối tượng hoạt động phạm tội có tính chất manh động, lưu động, thường xuyên thay đổi nơi cư trú. Khi thực hiện hành vi phạm tội các đối tượng mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đi xe không lắp biển kiểm soát và lợi dụng thời gian vào ban đêm vắng người qua lại dùng vam phá khóa, trộm cắp tài sản. Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, móc nối với các đối tượng khác để tẩu tán tài sản, lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.

Trước tình hình trên, Công an thành phố Vinh xác lập chuyên án, huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các phường, xã liên quan vào cuộc với quyết tâm triệt xóa ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản trong thời gian sớm nhất.

Đối tượng N.V.T tại Cơ quan Công an

Kiên trì thu thập các chứng cứ, tài liệu, theo dõi di biến động, quy luật hoạt động của các đối tượng, vào khoảng 10 giờ ngày 15/12/2024, nhận thấy thời cơ chín muồi để “giăng lưới”, Ban chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án phá thành công chuyên án, bắt giữ Trần Thiện Nhân, Nguyễn Lê Văn Minh, Lê Nguyễn Quang Minh, Phan Công Gia Bảo, Vương Chiến Trường, N.Đ.N., Trần Viết Hào, N.V.T., Nguyễn Hồng Quân và 8 đối tượng (từ 16-20 tuổi, cùng trú tại thành phố Vinh) về hành vi trộm cắp tài sản; thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Tang vật

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh xác định: Các đối tượng đa số đã bỏ học, ăn chơi lêu lổng, nghiện game nên rủ nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Chúng quen nhau thông qua mạng xã hội và rủ nhau lợi dụng sơ hở của người dân, bảo vệ trong quản lý, trông coi xe máy để thực hiện hành vi phá khóa, trộm xe và tẩu tán, tiêu thụ tài sản, lấy tiền tiêu xài. Bằng phương thức, thủ đoạn đó, từ 05/12/2024 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã thực hiện 16 vụ trộm xe máy trên địa bàn thành phố Vinh và tỉnh Hà Tĩnh (trong đó thành phố Vinh 09 vụ), lấy đi 25 xe máy, trị giá hơn 500 triệu đồng.

Hiện, Công an thành phố Vinh đã thu hồi 25 chiếc xe trả lại cho các bị hại. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tác giả: Phạm Thúy - Cao Loan

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn