Clip: Bị xe máy tông trực diện, tài xế xe tải ôm đầu kêu than

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe máy đâm trực diện xe tải và hành động sau đó của tài xế khiến nhiều người chú ý.

Cụ thể, có hai thanh niên đèo nhau trên một chiếc xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ chạy lấn sang làn đường ngược chiều. Khi đi tới khúc cua, do đang lấn làn lại không làm chủ được tay lái nên cả hai đã đâm trực diện vào đầu chiếc xe tải lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến cả hai ngã văng xuống đường, bị thương. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Điều đáng chú ý là sau khi tai nạn xảy ra, tài xê xe tải bước xuống xe, ôm đầu rồi kêu than: "Hai anh đi thế này thì giết em rồi".

Được biết, vụ va chạm xảy ra vào ngày 20/6, tại bản Piậy, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn