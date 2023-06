Clip: Bị loại, nữ thí sinh rút giày ném thẳng vào ban giám khảo

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 18/6, tại giải Vô địch Thể hình tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Ở cuộc thi này, 200 thí sinh đã trải qua các vòng thi diễn bikini, người mẫu thể hình để ban giám khảo chấm điểm. Do không được vào top 6 sau phần thi bikini, cô gái tên Tiểu Dương tỏ ra bức xúc vì cảm thấy giám khảo không công bằng. Dù cô đã khiếu nại nhưng không được ban tổ chức phản hồi. Tức giận vì điều này, khi thi catwalk chiều cùng ngày, cô tháo giày ném về phía giám khảo.

Sau đó, nữ thí sinh nhanh chóng bị bảo vệ lôi khỏi sân khấu. Vừa đi, cô vừa chửi thề, chỉ trích ban tổ chức. Hành động của nữ thí sinh khiến nhiều người có mặt tại cuộc thi không khỏi hoảng hốt.

Trên Hongxing News, đại diện ban tổ chức cho biết đang tìm hiểu nguyên nhân, kiểm tra quá trình dự thi của thí sinh. Người này cho rằng hành động của Tiểu Dương mang tính gây rối trật tự.

Sau vụ việc, tờ HK01 cho biết thêm, một số người thạo tin cho biết Tiểu Dương đã chấp nhận "quy tắc ngầm", đi cửa sau để có vị trí cao trong cuộc thi. Tuy nhiên, sau khi nhận kết quả, cô cho rằng bản thân đã bị lừa nên mới bức xúc. Ngoài ra, trên mạng xã hội còn lộ một số tin nhắn được cho là bằng chứng giao dịch của Tiểu Dương và thành viên ban giám khảo.

Ngày 22/6, ban tổ chức ra thông cáo cho biết đã thành lập tổ điều tra, sẽ xử phạt theo quy định nếu có hành vi sai phạm.

"Chúng tôi luôn cho phép thí sinh khiếu nại nếu cảm thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của cuộc thi. Nếu cô ấy có bất mãn về điểm số, hoàn toàn có thể đưa ra phản hồi. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được khiếu nại của cô ấy", một đại diện của cuộc thi cho biết.

Được biết, cuộc thi này do trung tâm quản lý thể thao xã hội Giang Tô phối hợp một số hiệp hội của tỉnh tổ chức. Sự kiện diễn ra thường niên, trước đây chưa xảy ra sự việc tương tự.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn