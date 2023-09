CLIP: Bà chủ 72 tuổi kể lại giây phút 2 tên cướp mang 3 khẩu súng táo tợn cướp tiệm vàng

Ngày 25-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang điều tra vụ cướp tài sản xảy ra chiều 23-9 tại tiệm vàng Kim Khoa (đại lộ Hùng Vương, phường Ba Ngôi, TP Cam Ranh).

Trong 2 đối tượng cướp tiệm vàng, 1 tên cầm súng đập vỡ tủ kính, lùa nữ trang vào túi đeo trước ngực. Đối tượng thứ 2 chĩa súng hăm dọa nhân viên và khách hàng, sau đó vào phía trong quầy uy hiếp chủ tiệm vàng là bà Bùi Thị Trim (72 tuổi, ngụ TP Cam Ranh). Bà Trim đã hô hoán, kéo chân đối tượng này lại nhưng gã đã nhanh chóng ôm hộp tiền tẩu thoát.

Clip: Chủ tiệm vàng Kim Khoa kể lại thời khắc bị tên cướp chĩa 2 khẩu súng vào người

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định 2 đối tượng và phương tiện gây án có đặc điểm như sau:

Đối tượng 1 là nam, khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1,65 m, dáng người mập, mặc áo thun dài tay màu xám và quần thun dài màu đen sọc xanh, đội mũ bảo hiểm màu đen.

Đối tượng này có khả năng đội tóc giả, đeo khẩu trang, mang balo màu đỏ - đen. Đây là kẻ cầm súng đập tủ kính lấy nhẫn vàng, cũng là kẻ điều khiển phương tiện tẩu thoát sau khi thực hiện vụ cướp.

Đối tượng 2 là nam, khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1,65 m, dáng người ốm, mặc áo sơ mi dài tay màu trắng xám và quần jean màu xanh, giày đen đế trắng, đội mũ bảo hiểm dạng nón màu đen, cũng có khả năng đội tóc giả. Đối tượng này 2 tay cầm 2 khẩu súng, là kẻ vào trong quầy uy hiếm chủ tiệm vàng lấy hộp tiền.

Hai tên cướp nêu trên đi 1 xe máy kiểu dáng Yamaha Sirius màu đỏ cam, bánh mâm đúc, có 1 kính chiếu hậu bên trái...

Tác giả: Kỳ Nam

Nguồn tin: Báo Người lao động