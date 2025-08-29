CLB Thanh Hoá dưới thời bầu Đoan như thế nào?

1. Giai đoạn thành công nhất lịch sử CLB

Ngày 20/11/2020, ông Nguyễn Văn Đệ (bầu Đệ) rời vị trí chủ tịch CLB Thanh Hoá. Người thay thế chiếc “ghế nóng” là doanh nhân Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Tập đoàn bất động sản Đông Á. Trước đó, ngay sau khi V.League 2020 kết thúc, bầu Đệ đã có văn bản kêu gọi sự tài trợ và đồng hành từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong số 3 hồ sơ được gửi đến, ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Tập đoàn Đông Á, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá được lựa chọn để thay thế bầu Đệ.

HLV đầu tiên được bầu Đoan mời về dẫn dắt CLB Thanh Hoá là “người cũ” Ljupko Petrovic. Chiến lược gia từng giúp Sao đỏ Belgrade vô địch Cúp C1 châu Âu (tiền thân của UEFA Champions League) lèo lái Thanh Hoá trong 2 năm trước khi nói lời tạm biệt vì lý do sức khoẻ. Đồng hành với ông Petrovic trong một giai đoạn là trợ lý Svetislav Tanasijevic. Bộ đôi người Serbia cố gắng xây dựng đội bóng xứ Thanh ổn định, lối chơi phù hợp và hiệu quả trong bối cảnh đội hình không có ngôi sao. Dẫu vậy, thành tích của Thanh Hoá vẫn còn khá khiêm tốn.

Phải đến khi bổ nhiệm HLV Velizar Popov, Thanh Hoá mới thực sự thành công vượt ngưỡng kỳ vọng. Nhà cầm quân người Bulgaria mang về 2 Cúp Quốc gia, 1 Siêu cúp Quốc gia, bất chấp đội bóng xứ Thanh không đưa về các ngôi sao. Đây cũng là giai đoạn ấn tượng nhất trong lịch sử CLB. Ngoài danh hiệu, HLV Popov tạo được dấu ấn lớn, xoay quanh lối chơi tấn công hấp dẫn, kỷ luật, chiến thuật rõ ràng. Nhiều cầu thủ được chiến lược gia cá tính nâng tầm cả về thể lực lẫn chuyên môn. Những cái tên như Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Thái Sơn nhờ vậy mà có tên trên ĐT Việt Nam. Ông Popov cũng giúp Thanh Hoá phát hiện, đào tạo một số tài năng trẻ triển vọng. Nổi bật trong số này là Lê Văn Thuận và Nguyễn Ngọc Mỹ.

Sau khi HLV Popov chia tay, Thanh Hoá lần lượt mời 2 HLV là Tomislav Steinbruckner và Choi Won Kwon nhưng đều chưa đạt được thành công như người tiền nhiệm.

2. Từng trải qua biến cố tài chính

Ngoài chuyên môn, CLB Thanh Hoá trong 5 năm bầu Đoan làm Chủ tịch cũng từng trải qua một số thời điểm sóng gió. Đơn cử như tháng 8/2024, một số cầu thủ Thanh Hoá làm đơn khiếu nại gửi tỉnh và VFF, trình bày về việc lãnh đạo đội bóng nợ lương, thưởng kéo dài hai năm, lên tới gần 20 tỷ đồng.

18 cầu thủ Thanh Hóa đồng loạt ký đơn, có cả ngoại binh Gustavo cũng như các trụ cột nội binh như A Mít, Nguyễn Thái Sơn, Lâm Ti Phông, Nguyễn Xuân Hoàng... Họ cho biết lãnh đạo đội bóng không thanh toán tiền như cam kết, nợ cả trong năm 2023 và 2024.

Ngoài việc chưa chi đủ lương, lót tay và thưởng, lãnh đạo đội bóng còn nợ cả tiền tỉnh và các doanh nghiệp trong tỉnh đã thưởng cho đội trong hành trình đoạt Cup Quốc gia mùa giải 2023 và mùa 2023/2024. Tổng số tiền nợ lên tới gần 20 tỷ đồng. Các cầu thủ Thanh Hóa cho biết đã nhiều lần được hứa trả nợ nhưng chưa nhận. Họ vì vậy quyết định đình công, dừng tập luyện cho tới khi nhận được tiền khi ấy.

Trước vụ nợ lương, Thanh Hóa không tham dự giải châu Á. Đội vô địch Cup Quốc gia nên có suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League Two (C2 châu Á), nhưng sau đó xin không dự giải. VFF xin Liên đoàn châu Á AFC xin suất cho một đại diện khác của Việt Nam nhưng không được chấp thuận. AFC sau đó lấy suất của Viêt Nam trao cho đội bóng của Thái Lan là Muangthong United.

3. Dấu ấn ở nhận diện

Dưới thời bầu Đoan, Thanh Hoá có 2 lần thay đổi biểu tượng, kết hợp với 2 nhà tài trợ trang phục và ký hợp đồng với 3 đơn vị lớn qua từng mùa giải. Năm nay, Thanh Hoá ra mắt biểu tượng mới và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người giới mộ điệu.

Phát biểu trong lễ xuất quân mùa giải này, tổ chức ngày 14/8, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB Thanh Hóa khẳng định để có một đội bóng đá mạnh như ngày hôm nay là nhờ có "bản sắc xứ Thanh, với tinh thần đoàn kết – kiên cường – không bỏ cuộc. Đội bóng đá Thanh Hóa luôn thi đấu bằng trái tim rực lửa, bằng niềm kiêu hãnh".

Ông Đoan cho biết, mùa giải 2025/26, đội Thanh Hóa sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi các đối thủ đều mạnh, giải đấu khốc liệt, nhưng đó sẽ là cơ hội để khẳng định vị thế của bóng đá xứ Thanh. Ông Đoan kỳ vọng với nhiều động lực mới như việc có được tân binh Quế Ngọc Hải, tân HLV trưởng Choi Won Kwon, và nhiều cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt như Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thái Sơn,… CLB Thanh Hóa sẽ bay cao và vươn xa hơn nữa.

Theo nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hoá, tối 28/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan, sinh năm 1960, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đông Á, có địa chỉ trụ sở đặt tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá… Ông Cao Tiến Đoan cũng là Chủ tịch CLB Thanh Hoá.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan. Quá trình điều tra xác định ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221, Bộ Luật hình sự 2015. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn