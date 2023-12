Bầu Hoàn xắn tay vào bếp, hồ hởi khi CLB Hải Phòng thắng CLB Công an Hà Nội

CLB Hải Phòng đã giành chiến thắng 3-1 thuyết phục trước CLB Công an Hà Nội. Kết quả này giúp toàn bộ đội bóng được đại diện lãnh đạo thành phố tưởng thưởng 500 triệu đồng. Trước niềm vui kép từ kết quả thi đấu đến tiền thưởng, ông Văn Trần Hoàn - Chủ tịch CLB Hải Phòng đã hào hứng vào bếp, tự tay xào rau muống với thịt bò để đãi khách đến chơi.

Hình ảnh gần gũi của bầu Hoàn nhận được nhiều lượt chia sẻ, không chỉ với CĐV Hải Phòng mà còn là với người hâm mộ bóng đá trên cả nước. Trước đây, ông Văn Trần Hoàn cũng là cổ động viên bóng đá nhiệt thành của bóng đá đất cảng cũng như các ĐTQG Việt Nam.

Liên quan đến trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng hồ hởi: “Đây là một trận đấu giàu cảm xúc. Chúng tôi xin cảm ơn cổ động viên đã luôn đồng hành cổ vũ. Trong thời gian qua, đội bóng đã phải trải qua lịch thi đấu và di chuyển dày đặc. Thật vui khi đội đã có thắng lợi quan trọng trước CLB Công an Hà Nội ở V.League".

Ông Nghiêm nói tiếp: “Tôi nhận thấy CLB Công an Hà Nội có nhiều thay đổi nhân sự. Vậy nên, tôi muốn các học trò khoét vào bộ đôi trung vệ của họ và hạn chế các tình huống bị phạt cố định. Cả 3 bàn thua mà CLB Công an Hà Nội phải chịu không có lỗi của Filip Nguyễn. Cậu ấy thi đấu tốt. Có lẽ, tân HLV Gong Oh Kyun chưa hiểu hết các cầu thủ mà ông đang có trong tay. Ông ấy mới chỉ quan sát được cầu thủ qua các buổi tập trong thời gian ngắn trở lại đây mà thôi”.

Ông Nghiêm khép lại: “CLB Công an Hà Nội triển khai bóng khác biệt ở chỗ họ luôn chủ động giật 1 tiền vệ lùi về nhận bóng. Tôi quán triệt toàn đội theo sát Geovane, cầu thủ có sự đột phá tốt nhất bên phía CLB Công an Hà Nội. Và nhiệm vụ này được các cầu thủ CLB Hải Phòng thực hiện tốt”.

