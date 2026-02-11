Chuyện thưởng Tết của vận động viên thể thao

Còn đến hơn một tuần mới tới Tết Bính Ngọ, thế nhưng sau chiến thắng kịch tính 2-1 ngay tại sân Thống Nhất trước đội chủ nhà Công an TP HCM ở vòng 13 V-League 2025-2026, toàn đội Thanh Hóa đã nhận được khoản thưởng đầy bất ngờ.

"Lì xì" trước thềm xuân mới

Ông Nguyễn Văn Đệ - cựu chủ tịch CLB xứ Thanh - đã quyết định trích quỹ công ty 300 triệu đồng để thưởng nóng, nhằm giúp các cầu thủ đội bóng quê hương có thêm động lực và niềm vui nho nhỏ với khoản "lì xì" trước thềm xuân mới.

Không phải tập thể hay cá nhân VĐV nào cũng có niềm vui như cầu thủ bóng đá Thanh Hóa. Nhiều năm qua, ngoài một số đội bóng đá, bóng chuyền có sự đồng hành của doanh nghiệp được nhận thưởng Tết, VĐV thể thao nói chung hoàn toàn không biết đến các khoản thu nhập cuối năm, "thưởng tháng 13" như ở nhiều lĩnh vực khác.

Nguyễn Thị Oanh có khoản thu nhập từ tiền thưởng thành tích để chuẩn bị đón Tết. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Từ nhiều năm trước, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao (nay là Cục Thể dục Thể thao Việt Nam) đã không ít lần chia sẻ với báo chí khi được đề cập tới vấn đề thưởng Tết cho VĐV: "Thể thao là ngành đặc thù, không phải hoạt động sản xuất - kinh doanh nên không có nguồn thu để thưởng. Ngân sách nhà nước theo quy định chỉ để trả tiền công, tiền tiêu vặt và thưởng theo thành tích. Ngành biết rõ đây là điều thiệt thòi cho lực lượng VĐV nhưng quy định thì phải tuân thủ. Chỉ một số đơn vị nếu nhận được nguồn tài trợ xã hội thì có thể thêm quà Tết cho VĐV".

Thưởng theo thành tích

Thưởng Tết không có, khoản tiền VĐV trông đợi nhất cuối năm thường là thưởng theo thành tích thi đấu - theo quy định của nhà nước. Năm nào ít giải thì tiền thưởng cũng ít, thậm chí không có. Theo Nghị định 152 của Chính phủ, các VĐV đạt thành tích tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 33) được nhận thưởng theo quy định và đây gần như là nguồn thu chính dịp Tết này của đa phần các tuyển thủ.

Với thành tích đoạt 3 HCV môn điền kinh tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh nhận được khoản tiền thưởng theo quy định là 105 triệu đồng. Nữ tuyển thủ quê Bắc Ninh còn phấn khởi cho biết có thêm khoản tiền thưởng từ các cuộc bình chọn thể thao cuối năm, hay các giải chạy vốn chỉ để duy trì phong độ nhưng đồng thời mang lại nguồn thu nhập đáng kể.

Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM, cho biết nhiều liên đoàn thể thao tại thành phố tiến hành tổng kết hoạt động công tác năm kết hợp việc khen thưởng cho các VĐV xuất sắc. Chi đoàn Đoàn Thanh niên của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM năm nào cũng tổ chức trao quà Tết, giúp các VĐV tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn đón xuân đầm ấm.

Trong số các môn thể thao, cầu thủ bóng đá có lẽ là những người hạnh phúc nhất. Thu nhập cao, đặc biệt với những đội bóng lớn và thưởng Tết cũng khá. Mức thưởng không cố định, tùy điều kiện tài chính từng đội nhưng thường là khá cao. Trong tình hình kinh tế khó khăn, năm nay nhiều đội bóng ở V-League cho biết vẫn chưa nghe thông tin gì về tiền thưởng Tết.

Tác giả: Đông Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động