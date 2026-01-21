Điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia

Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội đang điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia, thuộc Cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định khởi tố vụ án của Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an và Quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến cuối năm 2023, một số huấn luyện viên, vận động viên tập luyện tại Trung tâm vận động viên cấp cao Quốc gia đã bị yêu cầu nộp lại tiền công tập luyện thêm ngoài giờ đã được thanh toán.

Vậy cá nhân nào bị yêu cầu nộp lại % tiền thanh toán tập luyện thêm ngoài giờ hoặc khoản tiền nào khác trái quy định của pháp luật, đề nghị liên hệ Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội để làm việc (gặp Đ/c Nguyễn Văn Tiến - Điều tra viên, SĐT: 0989.776.125).

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có cá nhân, đơn vị liên hệ, đến làm việc thì Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội sẽ tiến hành giải quyết theo quy định.

