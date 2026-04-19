Chuyện gì đang xảy ra với cổ phiếu Vingroup?

Cổ phiếu Vingroup là nhân tố chính đưa VN-Index vượt 1.800 điểm tuần vừa rồi. Ảnh: VIC.

Chỉ số VN-Index vừa khép lại một tuần giao dịch tương đối thuận lợi khi bứt qua vùng kháng cự quan trọng 1.750 điểm và tiến lên 1.817 điểm, qua đó thiết lập mức cao nhất trong khoảng một tháng rưỡi trở lại đây.

Diễn biến tích cực này phần nào được hỗ trợ bởi bối cảnh quốc tế bớt căng thẳng, đặc biệt là tín hiệu hạ nhiệt tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào cấu trúc đóng góp điểm số, có thể thấy động lực nội tại của thị trường lại phụ thuộc đáng kể vào cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup.

"Một tay" kéo thị trường đi lên

Với vị thế là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất sàn HoSE, VIC từ lâu đã nằm trong nhóm cổ phiếu có khả năng chi phối mạnh đến biến động của VN-Index. Thực tế trong 9 phiên giao dịch gần nhất, diễn biến của chỉ số và cổ phiếu này gần như đồng pha, phản ánh mức độ ảnh hưởng mang tính “đầu tàu”.

Chỉ riêng trong tuần vừa qua, VIC đóng góp tới gần 63 điểm tăng cho VN-Index, bỏ xa các cổ phiếu xếp sau như VHM (+13,8 điểm), MWG (+1,8 điểm) hay VPB (+1,6 điểm).

Xét về diễn biến riêng lẻ, VIC đang trải qua một trong những nhịp tăng mạnh nhất kể từ đầu năm. Từ cuối tháng 3 đến nay, cổ phiếu này liên tục đi lên với biên độ lớn. Đỉnh điểm là phiên 16/4 khi VIC tăng kịch trần, chính thức xác lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử tại 189.000 đồng/cổ phiếu.

Thị giá VIC tăng hơn 50% kể từ cuối tháng 3. Ảnh: TradingView.

Mức giá này đưa Tập đoàn Vingroup lần đầu tiên chạm ngưỡng vốn hóa 1,4 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 55 tỷ USD. Đây là cột mốc chưa từng có tiền lệ trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nếu tính từ vùng đáy ngắn hạn 123.000 đồng/cổ phiếu thiết lập trong phiên 24/3, VIC đã ghi nhận mức tăng hơn 50% chỉ trong chưa đầy một tháng.

Song song với diễn biến của cổ phiếu, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng tăng mạnh. Theo dữ liệu cập nhật theo thời gian thực của Forbes, giá trị tài sản ròng của ông hiện đạt khoảng 30,7 tỷ USD, qua đó vươn lên vị trí thứ 89 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ VIC, các cổ phiếu trong cùng hệ sinh thái “họ Vin” cũng ghi nhận diễn biến tích cực. VHM (Vinhomes), VRE (Vincom Retail) và VPL (Vinpearl) đều đồng loạt đi lên, góp phần củng cố thêm sức nặng của nhóm này trên thị trường.

Hiện tại, vốn hóa của Vinhomes đạt khoảng 557.300 tỷ đồng (21,4 tỷ USD), Vincom Retail đạt 65.000 tỷ đồng (2,5 tỷ USD), trong khi Vinpearl đạt 148.400 tỷ đồng (5,7 tỷ USD). Tổng cộng, 4 doanh nghiệp “họ Vin” đã vượt mốc 2,2 triệu tỷ đồng vốn hóa, tương đương khoảng 84 tỷ USD. Con số này tương ứng gần 26% tổng giá trị vốn hóa toàn sàn HoSE.

Vingroup đang làm gì?

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC trong thời gian gần đây không chỉ phản ánh yếu tố dòng tiền hay diễn biến kỹ thuật, mà còn gắn liền với những thông tin mới liên quan đến định hướng mở rộng đầu tư của Vingroup.

Giá cổ phiếu Vingroup đi lên trong bối cảnh doanh nghiệp liên tiếp công bố và triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm.

Một trong những thông tin đáng chú ý là việc CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thành viên của Vingroup) chính thức khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Dự án có tổng chiều dài hơn 120 km, đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh với tổng mức đầu tư lên tới hơn 147.000 tỷ đồng (khoảng 5,6 tỷ USD).

Theo chủ trương, dự án sử dụng khoảng 551 ha đất, trong đó Hà Nội 44 ha, Bắc Ninh 19 ha, Hải Phòng 210 ha và Quảng Ninh 278 ha.

Phối cảnh ga Hạ Long - điểm cuối của dự án. Ảnh: VinSpeed.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến. Tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội khoảng 120 km/h. Điểm đầu đặt tại ga Cổ Loa (khu Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Vinhomes Global Gate, Hà Nội) và điểm cuối tại ga Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Nếu hoàn thành vào năm 2028 như kế hoạch, tuyến đường này có thể rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đi Hạ Long từ 2-2,5 giờ xuống chỉ còn khoảng 23 phút.

Mới đây, Vingroup còn đề xuất làm trục không gian hơn 36 km dọc Quốc lộ 1A, tổng vốn gần 158.000 tỷ đồng, kết nối trung tâm Hà Nội với cửa ngõ phía Nam. Nhà đầu tư dự kiến tự thu xếp toàn bộ nguồn vốn, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%, phần còn lại là vốn vay và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Dự án do Vingroup đề xuất đầu tư theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Điểm đầu tuyến nằm tại nút giao Vành đai 1, khu vực đường Lê Duẩn (các phường Bạch Mai, Kim Liên), trong khi điểm cuối khớp nối với cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ.

Toàn tuyến đi qua nhiều khu vực đông dân cư như Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên và Đại Xuyên.

Theo đề xuất, công tác giải phóng mặt bằng sẽ triển khai từ quý II đến quý IV năm nay, dự án dự kiến đưa vào vận hành trong quý IV/2027.

Tác giả: Minh Khánh

Nguồn tin: znews.vn