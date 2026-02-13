Vingroup và Vinhomes thuộc Top 500 công ty tốt nhất châu Á năm 2026 của TIME

Bảng xếp hạng của TIME năm nay vinh danh 500 doanh nghiệp xuất sắc đã và đang nâng tầm vai trò của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trên bản đồ kinh tế thế giới (ASIA-PACIFIC’S BEST COMPANIES OF 2026).

Trong đó, Vingroup vượt qua nhiều đối thủ với tổng điểm ấn tượng 89,68, xếp hạng thứ 57; Vinhomes ở vị trí 352 đạt 80,69 điểm.

Đây là kết quả của quá trình thẩm định chặt chẽ và minh bạch do TIME hợp tác với Statista để tiến hành thu thập dữ liệu, phân tích chuyên sâu dựa trên ba nhóm tiêu chí trọng yếu: hiệu quả tài chính, sự minh bạch về tính bền vững (ESG), và mức độ hài lòng của nhân viên.

Cụ thể, ở tiêu chí “Hiệu quả tài chính”, Vingroup được TIME đánh giá rất cao với doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 332.770 tỷ đồng, tăng 76% so với năm trước, cao nhất trong lịch sử hoạt động của tập đoàn. Hiệu quả tài chính vượt trội của Vingroup đến từ việc mở bán đồng loạt đại dự án bất động sản quy mô lớn trên cả nước, cũng như sự bứt phá mạnh mẽ của mảng công nghệ - công nghiệp.

Về Vinhomes, công ty có doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 154.102 tỷ đồng. Trong đó, tổng thu thuần hợp nhất quy đổi đạt 183.923 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 42.111 tỷ đồng, tăng lần lượt là 30% và 20% so với năm 2024. Những chỉ tiêu trên không chỉ vượt kế hoạch mà còn thiết lập các mức kỷ lục mới, góp phần đưa Vinhomes vào thẳng Top 500 doanh nghiệp danh giá bậc nhất châu Á – Thái Bình Dương của năm.

Ở trụ cột “Sự minh bạch về tính bền vững (ESG)”, Vingroup tiếp tục ghi dấu ấn với những đóng góp thiết thực về môi trường, quản trị và xã hội. Yếu tố ESG được tích hợp xuyên suốt trong mọi lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn, từ phát triển công nghiệp xanh, xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện với hạt nhân là VinFast, đến triển khai các đại đô thị Vinhomes theo tiêu chuẩn bền vững ngay từ khâu quy hoạch.

Nổi bật trong số đó là siêu dự án của Vinhomes - Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, với mục tiêu đạt chuẩn quốc tế BREEAM Communities và ISO 37122. Thay vì chỉ tuân thủ theo chuẩn mực toàn cầu, mô hình đô thị ESG của Vinhomes Green Paradise đã tiên phong nâng lên thành ESG++, với 5 trụ cột: Môi trường - Xã hội - Quản trị - Tái sinh - Thích ứng biển đổi khí hậu, và trở thành chuẩn mực mới cho tất cả dự án Vinhomes trong tương lai.

Với tầm nhìn vượt thời gian, Vinhomes Green Paradise đã trở thành Ứng viên chính thức đầu tiên trong chiến dịch bầu chọn "7 Kỳ quan Đô thị Tương lai" do New7Wonders phát động, khẳng định tầm vóc toàn cầu của dự án trong việc phát triển mô hình đô thị kiểu mẫu của tương lai.

Ở tiêu chí “Sự hài lòng của nhân viên”, Vingroup xếp thứ 55 toàn cầu, Vinhomes xếp hạng 335, phản ánh môi trường làm việc năng động, đề cao tinh thần sáng tạo và cống hiến, đồng thời chú trọng phát triển năng lực cá nhân. Tại Việt Nam, Vingroup và Vinhomes nhiều năm liền dẫn đầu các bảng xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất” do những tổ chức độc lập công bố, khẳng định chiến lược phát triển nguồn nhân lực là nền tảng cốt lõi cho tăng trưởng dài hạn.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Vingroup và các công ty con được TIME vinh danh trong các bảng xếp hạng uy tín toàn cầu. Trước đó, VinFast từng nằm trong top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới (Most Influential Companies) năm 2024 và Top 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương năm 2025 (ASIA-PACIFIC’S BEST COMPANIES OF 2025). Cũng trong năm 2025, Vingroup là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất được vinh danh trong tốp những công ty tốt nhất thế giới - World’s Best Companies.

Việc Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái liên tục được TIME vinh danh trong các bảng xếp hạng uy tín toàn cầu cho thấy tầm ảnh hưởng cũng như sức mạnh ngày càng gia tăng của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

TIME là một trong những tạp chí uy tín hàng đầu thế giới, đã phát triển 103 năm, với trụ sở chính tại New York (Mỹ) và mạng lưới hiện diện rộng khắp toàn cầu. Các bảng xếp hạng thường niên của TIME luôn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về tính khách quan, chuẩn mực và sức lan tỏa, nhờ quy trình đánh giá nghiêm ngặt và hệ tiêu chí toàn diện.

Tác giả: PV

Nguồn tin: baophapluat.vn