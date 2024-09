Công văn nêu rõ: Hiện nay các tỉnh phía Bắc đang chịu hậu quả thiên tai vô cùng nghiêm trọng về người, nhà cửa, cơ sở hạng tầng, nông nghiệp… Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 88/CĐ-TTg ngày 06/9/2024 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão; Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 09/9/2024 về việc khẩn trương cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Trong bối cảnh cả nước đang chung tay hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra tại các tỉnh phía Bắc, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2024 phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thực chất, không phô trương, phù hợp với tình hình cả nước đang chung tay góp sức cùng đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng bởi bão số 3. Chương trình, lễ hội Trung thu ngắn gọn, không tổ chức các hoạt động văn nghệ, múa hát, múa lân – sư – rồng.

Việc tổ chức Chương trình, lễ hội Trung thu tập trung vào các nội dung trọng tâm: đọc Thư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2024; tặng quà Trung thu đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.

Các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện không cử các đoàn đại biểu về dự Tết Trung thu ở cơ sở, ngoại trừ các cơ quan, tổ chức đến tặng quà hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cơ sở địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Sở LĐ,TB&XH chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện về UBND tỉnh.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn