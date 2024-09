Cty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An hỗ trợ TP. Vĩnh Yên khắc phục bão số 3

Theo lãnh đạo Công ty CP Môi trường Và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên, ngay từ trước khi bão đổ về, công ty đã huy động 100% cán bộ, công nhân sẵn sàng ứng trực 24/24. Mấy ngày nay, cán bộ, công nhân và máy móc làm việc hết công suất để dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 3. Công việc thu dọn, khắc phục hậu quả nhận được sự hỗ trợ đắc lực của các phường, xã, cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và người dân.

Tuy nhiên, dù rất khẩn trương giải tỏa, dọn dẹp cây xanh gãy, đổ do bão số 3 gây ra song do khối lượng công việc nhiều nên hiện vẫn còn một số nơi trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên chưa thu dọn xong, nên Công ty chúng tôi đã được Công ty CP môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã cử lực lượng cán bộ kỹ thuật và nhân viên giàu kinh nghiệm đến hỗ trợ khắc phục bão số 3 cho thành phố Vĩnh Yên.

Một số hình ảnh các công nhân môi trường thuộc Công ty CP môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tại thành phố Vĩnh Yên:

Tác giả: MTĐT

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn