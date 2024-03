Chùm nho đắt nhất thế giới 250 triệu đồng, "đại gia giấu tên" mua bằng được

Ăn nho thường xuyên đem lại lợi ích gì? - Kéo dài tuổi thọ: Ở các loài động vật khác nhau, resveratrol đã được chứng minh là có thể kéo dài tuổi thọ. Resveratrol cũng bắt chước các tác dụng có lợi của việc hạn chế calo, và điều này, do đó, có thể thúc đẩy tuổi thọ, theo Lao Động. - Tốt cho sức khỏe tim mạch: Các polyphenol trong nho sẽ chống lại các gốc tự do gây ra bệnh tim, giúp điều trị tăng huyết áp và viêm. Chúng cũng cải thiện chức năng mạch máu. Thêm nữa trong nho có chứa flavonoid, axit phenolic và resveratrol, có thể làm giảm tỷ lệ tử vong do tim mạch, ngăn chặn sự kết tụ của các tiểu cầu, do đó ngăn ngừa đột quỵ hoặc đau tim. Kali trong nho cũng thúc đẩy sức khỏe tim mạch. - Có thể giúp quản lý bệnh tiểu đường: Chất resveratrol trong nho có thể cải thiện độ nhạy insulin, làm giảm lượng đường trong máu. Chất resveratrol trong nho cũng cải thiện hoạt động của các tế bào beta tuyến tụy. Đặc biệt, Pterostilbene, một hợp chất khác trong nho, cũng giúp giảm lượng đường trong máu. Ăn nho thường xuyên cũng ngăn ngừa sự mất mát của các tế bào beta, một biến chứng thường gặp ở bệnh tiểu đường. - Ngăn ngừa ung thư: Tác dụng của nho (nói chung) đối với việc ngăn ngừa ung thư được nghiên cứu rộng rãi. Các hợp chất có lợi trong nho được tìm thấy để ngăn ngừa các dạng ung thư khác nhau . Ngoài ra, resveratrol đã chứng minh các đặc tính chống ung thư chống lại ung thư ruột kết, vú, tuyến tiền liệt và phổi. Các thành phần chống ung thư mạnh mẽ khác trong nho bao gồm quercetin, catechin và anthocyanins. - Có thể chống lại chứng viêm: Nho chứa nhiều hợp chất quan trọng chống lại chứng viêm. Chúng bao gồm flavans, anthocyanins, flavonols và stilbenes. Ngoài ra, ăn nho cũng có tác dụng tốt trong việc điều trị bệnh viêm khớp. - Tốt cho não: Chất resveratrol có thể cải thiện rối loạn chức năng tâm trạng và ngăn ngừa mất trí nhớ do tuổi tác. Nho cũng chứa riboflavin, có thể có lợi cho những người bị chứng đau nửa đầu. - Giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về mắt: Nho cũng chống lại các gốc tự do và làm cho thủy tinh thể của mắt có khả năng chống lão hóa tốt hơn, có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các vấn đề về thị lực do tuổi tác. Trong quả nho có chứa lutein và zeaxanthin, là những carotenoid được biết là giúp duy trì thị lực tốt. - Có thể tăng cường xương: Chất resveratrol trong nho có thể cải thiện mật độ khoáng chất của xương. - Tốt cho giấc ngủ: Nho là nguồn cung cấp melatonin (hormone gây ngủ) dồi dào. Ăn nho ngay trước khi ngủ có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ.