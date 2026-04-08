Chuẩn ngoại ngữ giáo viên: Làm sao để chuẩn hóa mà không "cào bằng"?

Giáo viên ngoại ngữ Trường Trung học cơ sở Xuân Phương (Hà Nội) thực hiện tiết dạy chuyên đề. Ảnh: Trường Trung học cơ sở Xuân Phương

Nếu thiếu lộ trình linh hoạt, quy định nâng chuẩn ngoại ngữ giáo viên dễ gây áp lực cho đội ngũ và bộc lộ bất cập khi áp dụng chung cho mọi độ tuổi, môn học.

Thách thức khi thực hiện chuẩn ngoại ngữ giáo viên với nhóm lớn tuổi

Việc yêu cầu chuẩn ngoại ngữ giáo viên đạt trình độ B1 (tương đương IELTS 4.0–5.0) là một tín hiệu cho thấy Hà Nội đang quyết tâm xây dựng một đội ngũ sư phạm năng động.

Tuy nhiên, trong nỗ lực chuẩn hóa, thực tế tại các nhà trường đang cho thấy một bức tranh tương phản về năng lực tiếp nhận ngôn ngữ.

Với đội ngũ giáo viên trẻ - những người được đào tạo trong kỷ nguyên hội nhập - yêu cầu đạt trình độ B1 hay IELTS 4.0-5.0 không phải là rào cản quá lớn, thậm chí nhiều người đã sở hữu các chứng chỉ quốc tế với mức điểm vượt xa kỳ vọng.

Song, sự thuận lợi của nhóm trẻ lại càng làm nổi bật những khó khăn đặc thù của một bộ phận không nhỏ các nhà giáo thuộc thế hệ đi trước.

Với những người đã có hàng chục năm cống hiến nhưng chưa từng được đào tạo bài bản về ngoại ngữ, việc đạt chuẩn B1 là một "áp lực kép". Đó không chỉ là rào cản về tư duy ngôn ngữ ở độ tuổi cao mà còn là sự hạn chế về quỹ thời gian bồi dưỡng.

Nếu thiếu đi các lộ trình hỗ trợ nội bộ hoặc sự tiếp sức từ đồng nghiệp chuyên trách, mục tiêu chuẩn ngoại ngữ giáo viên vô tình sẽ trở thành gánh nặng tâm lý nặng nề, thậm chí gây nản lòng cho những nhà giáo sắp đến tuổi nghỉ hưu.

Tránh áp dụng "một khuôn" cho mọi môn học

Cũng dưới góc nhìn thực tế, khó có thể áp dụng cùng một chuẩn ngoại ngữ giáo viên cho tất cả các vị trí. Một giáo viên dạy Thể chất hay Ngữ văn không nhất thiết phải có năng lực học thuật ngoại ngữ tương đương với giáo viên dạy các môn Khoa học bằng tiếng Anh.

Việc áp dụng "cào bằng" dễ dẫn đến tình trạng học chỉ để lấy chứng chỉ cho đủ hồ sơ (hình thức hóa), gây tốn kém chi phí và thời gian mà không mang lại hiệu quả thực chất cho bài giảng.

Ngược lại, đối với các môn học trực tiếp sử dụng ngoại ngữ, mức chuẩn B1 đôi khi lại là chưa đủ để truyền tải kiến thức chuyên sâu.

Lộ trình linh hoạt - giải pháp cho chuẩn ngoại ngữ giáo viên

Để chính sách nâng cao chuẩn ngoại ngữ giáo viên đi vào đời sống một cách nhân văn và hiệu quả, cần có những điều chỉnh phù hợp trong lộ trình thực hiện:

Một, tổ chức phân hóa theo đặc thù: Xây dựng khung năng lực ngoại ngữ riêng cho từng nhóm môn học.

Những giáo viên dạy các môn hội nhập hoặc chương trình quốc tế cần chuẩn cao hơn (B2, C1), trong khi các môn đặc thù có thể áp dụng lộ trình làm quen hoặc hỗ trợ công nghệ thay vì bắt buộc chứng chỉ quốc tế.

Hai, ưu tiên lộ trình theo độ tuổi: Xem xét cơ chế miễn, giảm chuẩn hoặc thay thế bằng các khóa bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ cho giáo viên trên 50 tuổi.

Điều này giúp giữ chân đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm mà không đẩy họ vào áp lực thi cử không cần thiết.

Ba, xây dựng môi trường thay vì chỉ thi chứng chỉ: Thay vì ép chỉ tiêu bằng các cuộc thi áp lực, các nhà trường nên tạo dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ tự nhiên thông qua sinh hoạt chuyên môn, trải nghiệm văn hóa.

Nâng cao chuẩn ngoại ngữ giáo viên là hướng đi tất yếu của giáo dục hiện đại. Tuy nhiên, ngoại ngữ nên được coi là một "công cụ hỗ trợ" để tiếp cận tri thức nhân loại, thay vì là một "thước đo duy nhất" để định danh chất lượng người thầy.

Một chính sách giáo dục bền vững cần sự thấu cảm với đội ngũ và sự linh hoạt trong thực thi, để mỗi giáo viên đều cảm thấy được truyền cảm hứng học tập thay vì bị bủa vây bởi áp lực chuẩn hóa.

Hà Nội hiện có 23 trường chất lượng cao được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận, gồm 17 trường công lập và 6 trường ngoài công lập. Dự kiến sẽ phát triển thêm 37 trường chất lượng cao (4 trường mầm non, 12 trường tiểu học, 13 trường trung học cơ sở, 8 trường trung học phổ thông), nâng tổng số lên 60 trường, hình thành hệ thống giáo dục chất lượng cao thực chất, có sức dẫn dắt toàn hệ thống. Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phát triển khoảng 5% tổng số trường là trường chất lượng cao, tương đương khoảng 150 trường vào năm 2030.

Tác giả: Hồng Phong

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn