Trường đại học Ngoại ngữ giảm 18 tổ hợp xét tuyển, giảm xét học bạ

Sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ - Ảnh: ULIS

Ngày 16-2, Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phương thức tuyển sinh đại học dự kiến năm 2026 với 2.750 sinh viên, tăng khoảng 350 sinh viên so với năm 2025.

Đáng chú ý, nhà trường chỉ dùng 3 phương thức tuyển sinh chính gồm: xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với chương trình đào tạo quốc tế, trường thêm phương thức xét học bạ kết hợp phỏng vấn sau khi nộp hồ sơ xét tuyển.

Như vậy so với năm ngoái, năm nay nhà trường đã bỏ 2 phương thức xét tuyển gồm: xét chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp với điểm thi tốt nghiệp, xét chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp học bạ.

Năm nay, với phương thức xét tuyển thẳng, thí sinh đạt giải nhất - nhì - ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn ngoại ngữ được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp với môn thi.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường chỉ sử dụng 24 tổ hợp xét tuyển, giảm 18 tổ hợp so với năm ngoái. Nhà trường lưu ý, tất cả các tổ hợp có môn ngoại ngữ đều nhân hệ số 2.

Các tổ hợp xét tuyển năm 2026 của trường như sau:

Hiện trường chưa công bố chi tiết chính sách điểm cộng, điểm thưởng, điểm khuyến khích, điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ đối với thí sinh dự tuyển vào trường.

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và mức học phí dự kiến cho từng ngành như sau:

Năm ngoái, Trường đại học Ngoại ngữ công bố điểm chuẩn dao động từ 15,06 - 30 điểm (thang 30). Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm thưởng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Hai ngành lấy điểm cao nhất là sư phạm tiếng Anh và sư phạm tiếng Trung. Thấp nhất là ngành kinh tế tài chính với 15,06 điểm.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: tuoitre.vn