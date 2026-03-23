Học nói ngoại ngữ dễ hơn với nâng cấp mới của Google Translate

Mặc dù nhiều người dùng Google Translate chỉ mở ứng dụng này khi cần dịch một văn bản tiếng nước ngoài, công cụ này ngày càng trở nên hiệu quả hơn nữa với cải tiến đang được Google hướng đến.

Tính năng mới sắp ra mắt trên Google Translate sẽ giúp người dùng học nói một ngôn ngữ khác

Khi mở ứng dụng, người dùng có thể nhấn vào tab Practice ở góc dưới bên phải màn hình. Lúc này, tính năng Personalized conversation practice sẽ xuất hiện giúp cải thiện khả năng nói và nghe ngoại ngữ thông qua các hoạt động được cá nhân hóa. Người dùng có thể lựa chọn giữa ba cấp độ: Basic, Intermediate và Advanced, cũng như tùy chỉnh nội dung luyện tập theo nhu cầu giao tiếp hàng ngày, chuyên nghiệp hay trong các cuộc trò chuyện với bạn bè và gia đình.

Google Translate giúp luyện nói, chấm điểm phát âm

Một điểm nổi bật trong phiên bản mới của Google Translate là chế độ luyện phát âm, cho phép người dùng nghe các bản ghi âm từ những người bản xứ và ghi âm lại phần phát âm của chính mình. Ứng dụng sẽ chấm điểm và đưa ra các gợi ý để cải thiện phát âm giúp người học có thể nói và nghe như một người bản xứ thực thụ.

Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), tính năng Practice mới đã được phát hiện trong phiên bản 10.10.37.885563132.3. Mặc dù chưa có sẵn trong phiên bản hiện tại, nhưng Android Authority đã có cơ hội trải nghiệm phiên bản thử nghiệm. Khi nhấn vào tùy chọn Practice, người dùng sẽ được dẫn đến một trang mới, nơi có biểu tượng loa để nghe và luyện tập phát âm.

Google Translate có thể sắp có chế độ phát âm mới

Khi đã sẵn sàng, người dùng chỉ cần nhấn nút Pronounce và cố gắng phát âm chính xác. Google Translate sau đó sẽ phân tích và đưa ra nhận xét về phần phát âm, đồng thời cung cấp phiên âm cho những cụm từ khó. Tính năng này không chỉ giúp người dùng cải thiện kỹ năng ngôn ngữ mà còn hoàn toàn miễn phí.

Nếu chưa cài đặt Google Translate, hãy tải ứng dụng từ Play Store cho thiết bị Android hoặc App Store cho iPhone để bắt đầu hành trình học ngoại ngữ.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn