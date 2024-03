Chú trọng tuyên truyền vận động nông dân chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp

Quang cảnh hội nghị

Phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quang Tùng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh năm 2023

Trong năm 2023, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được các cấp hội nông dân đẩy mạnh. Việc tuyên truyền nhằm từng bước chuyển đổi tư duy, nhận thức của nông dân từ sản xuất nông nghiệp, sang kinh tế nông nghiệp; tuyên truyền vận động nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, hợp tác liên kết nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động tập trung mang hiệu quả tốt như: Tổ chức quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu; tổng kết trao giải cuộc thi “Vườn chuẩn nông thôn mới đẹp”; phát động cuộc vận động “Viên gạch nghĩa tình” hỗ trợ hội viên nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở; phát động “Nông dân với an toàn giao thông”; phát động “Nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn”; chương trình đồng hành cùng ngư dân bám biển năm 2023... Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững và các phong trào do hội phát động ở địa phương tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân tỉnh đã xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, có những hoạt động cụ thể, rõ việc, rất thiết thực…

Trong năm, UBND tỉnh, các Sở, ngành cấp tỉnh, chính quyền các cấp đã có sự phối hợp, tạo điều kiện tốt hơn để các cấp hội nông dân thực hiện và tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nổi bật là: Công tác dạy nghề, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản; hướng dẫn nông dân tham quan học tập mô hình, tuyên truyền nông dân sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn; xây dựng mô hình kinh tế ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng “Vườn chuẩn nông thôn mới”, “Vườn mẫu nông dân”, xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp và tổ hợp tác; xây dựng hàng cây, vườn cây nông dân ơn Bác; phong trào nông dân sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường nông thôn…

Các Sở, ban, ngành và chính quyền các cấp đã phối hợp tốt với Hội Nông dân trong tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 673-QĐ/TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về hội nông dân thực hiện, phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn; Quyết định số 81/QĐ/TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc MTTQ và các đoàn thể chính trị tham gia giám sát và phản biện xã hội; 03 Chương trình mục tiêu quốc gia...

Tăng hiệu quả công tác dạy nghề, bồi dưỡng nghề cho lao động nông thôn

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Danh Hùng đề nghị cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở NN&PTNT để phát triển liên kết sản xuất

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Nguyễn Văn Huy đề nghị cần đánh giá thêm kết quả phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã và Hội Nông dân tỉnh

Tại hội nghị, đại diện các Sở, ngành, đơn vị đánh giá cao những kết quả Hội Nông dân đã đạt được trong năm 2023 cũng như kết quả phối hợp giữa Hội Nông dân và UBND tỉnh. Đồng thời đề xuất một số giải pháp, kiến nghị để thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền chính sách cho hội viên, nông dân; việc mở rộng các hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Thống nhất với các nội dung phối hợp trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; chú trọng tuyên truyền vận động nông dân chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận tốt các chính sách phát triển, tiếp cận những vấn đề phát triển nông nghiệp hiệu quả như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai sâu rộng, có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tăng hiệu quả công tác dạy nghề, bồi dưỡng nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; chú trọng các hoạt động kết nối giúp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Phát triển mạnh Quỹ hỗ trợ nông dân để xây dựng các mô hình điểm trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn.

Cùng với đó, chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Hội và phong trào nông dân; đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ hội nông dân nghề nghiệp, chi hội nông dân nghề nghiệp, tạo tiền đề phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn. Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với hội viên, nông dân năm 2024...

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn