Nữ quái cầm đầu đường dây mua bán hơn 7 kg ma tuý sa lưới

Đây là một trong các vụ án nổi bật của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội trong những ngày đầu thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tính đến ngày 29/12, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an toàn thành phố đã phát hiện, khám phá bắt giữ 173 vụ, 226 đối tượng phạm tội về ma tuý…

Đối tượng Nguyễn Bích Ngọc và tang vật vụ án.



Trước đó, qua công tác công tác nắm tình tình, khoảng đầu tháng 9/2023, các trinh sát Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội phát hiện ổ nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý dạng "đại lý", với số lượng lớn trên địa bàn TP Hà Nội do một đối tượng nữ có tên là Ngọc cầm đầu.

Qua xác minh, thu thập tài liệu, các trinh sát Đội 5 đã dựng được chân dung đối tượng nghi vấn là Nguyễn Bích Ngọc (SN 1983, ở tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội).

Quá trình điều tra xác định, đây là nhóm đối tượng hoạt động tinh vi, khép kín, nhiều thủ đoạn đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trong đó, Ngọc với vai trò cầm đầu đã móc nối với nhiều đối tượng trên địa bàn để hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý. Ngọc mua ma túy với số lượng lớn, sau đó chia nhỏ, cất giấu nhiều vị trí tại nơi ở của mình để tiếp tục bán cho các “đại lý” cấp dưới trên địa bàn TP. Việc liên lạc giữa Ngọc và các đối tượng khác trong ổ nhóm chủ yếu thông qua mạng xã hội.

Quá trình theo dõi, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã dựng được một số đối tượng nghi vấn tham gia mua bán trái phép chất ma túy với Ngọc. Trong đó, nổi lên đối tượng Lê Văn Quyền (SN 1983, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 15/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP xác lập án; tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, khám phá.

Khoảng 19h30 ngày 18/12, tại khu vực ngã tư đường Bà Triệu - Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành (Hai Bà Trưng, Hà Nội), các trinh sát Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt quả tang Quyền cùng vật chứng là 55,920 g MDMA; 2 điện thoại; 1 xe máy cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Quyền khai số ma túy trên mua từ đối tượng Ngọc ở phường Ngọc Thụy với giá 25 triệu đồng, mục đích bán lại kiếm lời. Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Ngọc.

Quá trình khám xét tại địa chỉ số 61H ngõ 2, tổ 4 phường Ngọc Thụy, đã phát hiện thu giữ: 7.660,870 gam MDMA; 277,05 gam Ketamine. Đối tượng Ngọc cũng đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình và đồng bọn.

Tổng vật chứng thu giữ của vụ án: 7.716,790 gam MDMA; 277,050 gam Ketamine; 3 điện thoại; 1 xe máy cùng một số đồ vật tài liệu liên quan khác. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

* Cùng ngày 18/12, các trinh sát Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Phạm Hồng Quân (SN 1995, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), đối tượng truy nã của Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Quá trình kiểm tra chỗ ở của Quân phát hiện và thu giữ 23,041 g Methamphetamine.

Ngày 19/12, tại khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, bắt qủa tang Nguyễn Thị Thảo (SN 1971, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa) và Nguyễn Thị Duyên (SN 1970, ở tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội); thu giữ tang vật là 18,109 g heroin; 44,411g chất bột mầu trắng và các viên nén…

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: cand.com.vn