Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024

Quang cảnh phiên tiếp công dân tháng 2/2024

Công dân nêu kiến nghị tại phiên tiếp công dân

Tại phiên tiếp công dân, Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận kiến nghị của ông Nguyễn Văn Kỳ và ông Thái Khắc Hoa trú tại Khu tập thể Trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An, khối 5, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh khiếu nại Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 4/4/2019 của UBND tỉnh về việc công nhận Quyền sử dụng đất cho Trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An; Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CN 709906 ngày 16/4/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An. Đồng thời kiến nghị giải quyết hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng một số hạng mục công trình Trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt trình bày nguồn gốc đất của các công dân

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt cho biết, qua rà soát, thửa đất của ông Nguyễn Văn Kỳ sử dụng có nguồn gốc được Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An cho mượn đất để xây dựng nhà ở từ năm 2006 (trên cơ sở đơn xin mượn nhà ở và hợp đồng cho mượn nhà ở khu tập thể có xác nhận của Hiệu trưởng).

Về phương án xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kỳ và ông Thái Khắc Hoa, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất: Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 thì việc ông Nguyễn Văn Kỳ và ông Thái Khắc Hoa khiếu nại Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh về việc công nhận Quyền sử dụng đất cho Trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CN 709906 ngày 16/4/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An không liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của ông Nguyễn Văn Kỳvà ông Thái Khắc Hoa. Do vậy, khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kỳ và ông Thái Khắc Hoa thuộc trong các trường hợp không được thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 nên không có cơ sở để giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Lê Sỹ Chiến cho biết, hiện nay UBND thành phố đang rà soát các điều kiện của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Kỳ theo Quyết định số 78 của UBND tỉnh

Theo kết quả rà soát, nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất của các hộ dân theo báo cáo của UBND thành phố Vinh thì toàn bộ phần diện tích đất mà 05 hộ đang sử dụng có nguồn gốc là đất của Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An quản lý, sử dụng. Các hộ gia đình hiện nay đang sử dụng đất là theo các Hợp đồng cho mượn các gian nhà tập thể giữa Trường và các hộ năm 2006. Do đó, căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013 và kết quả kiểm tra, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân của UBND phường Hà Huy Tập và UBND thành phố Vinh thì khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình của Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An thì Nhà nước không thực hiện thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận phiên tiếp công dân

Phát biểu kết luận phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương, Trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An xem xét giải quyết và có các văn bản thông báo trả lời các vấn đề công dân khiếu nại, kiến nghị. Trên cơ sở báo cáo của các Sở, ngành, UBND thành phố Vinh đã làm rõ một số nội dung liên quan đến nguồn gốc đất đai mà hiện nay công dân đang sử dụng. Nguồn gốc đất là đất của Trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khi Trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An thực hiện Dự án xây dựng một số hạng mục của Trường trên đất này là hoàn toàn đúng quy định; việc nhà Trường lấy lại diện tích đất đã cho các công dân mượn là phù hợp.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh thành lập Tổ công tác rà soát lại toàn bộ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của các hộ dân, quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An để xem xét, xử lý theo quy định. Trong trường hợp có điều kiện hỗ trợ thì xem xét hỗ trợ cho các công dân theo đúng quy định.

Sau khi xem xét hoàn cảnh của công dân Nguyễn Văn Kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh căn cứ Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giao đất ở không qua đấu giá Quyền sử dụng đất, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh xem xét, thực hiện việc giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Kỳ theo đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Kỳ đã tham gia chiến đấu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chính sách, hiện nay không có chỗ ở nào khác. Các ngành chức năng kiểm tra, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 31/3/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các công dân tạo điều kiện, bàn giao mặt bằng cho nhà trường thực hiện dự án.

