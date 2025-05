Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao xác minh nguồn gốc đất của ông Nguyễn Mạnh Trường

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp công dân định kỳ. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, ngày 14/5/2025, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2025.

Tham dự phiên tiếp công dân định kỳ có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, UBND huyện Yên Thành, UBND thị trấn Hoa Thành.

Nội dung cụ thể như sau, ông Nguyễn Mạnh Trường, trú tại khối 1, thị trấn Hoa Thành, huyện Yên Thành kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 165,52 m2 mà Công ty cổ phần sản xuất vật tư và xây lắp Yên Thành thanh lý tài sản gắn liền với đất từ năm 2003 cho ông Nguyễn Đăng Thất (bố của ông Nguyễn Mạnh Trường).

Sau khi nghe công dân trình bày; ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận: Nội dung kiến nghị của công dân đã được UBND huyện Yên Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) xem xét, trả lời nhưng công dân chưa đồng ý, tiếp tục kiến nghị.

Để giải quyết vụ việc khách quan, đúng quy định pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Yên Thành, (mời đại diện Công an tỉnh tham gia) để xác minh, kết luận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Mạnh Trường; giám định Biên bản thanh lý tài sản cố định năm 2003 (do ông Lê Đình Tương ký với chức danh Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất vật tư và xây lắp Yên Thành). Trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Thời gian thực hiện trước ngày 10/6/2025.

Đề nghị ông Nguyễn Mạnh Trường phối hợp cung cấp các tài liệu liên quan cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để làm căn cứ xem xét, giải quyết kiến nghị của gia đình ông.

