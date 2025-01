Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Tham dự buổi lễ công bố có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh uỷ; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh buổi lễ công bố và bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh thông qua chương trình buổi lễ

Tại Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 09/01/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Đức Trung để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành tặng hoa cho Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao Quyết định và tặng hoa cho tân Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu

Chúc mừng đồng chí Lê Hồng Vinh được Đảng bộ, HĐND tỉnh tín nhiệm và bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung cũng gửi lời cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đặc biệt các đồng chí thành viên UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành trong thời gian đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đã hỗ trợ, tạo điều kiện, đồng hành cùng đồng chí Nguyễn Đức Trung để điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong gần 05 năm qua.

Bí thư Tỉnh uỷ tin tưởng rằng đồng chí tân Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã trải qua các vị trí công tác, đặc biệt là có hơn 06 năm giữ vị trí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, có rất nhiều kinh nghiệm, đồng chí Lê Hồng Vinh không mất nhiều thời gian chuyển trạng thái từ phụ trách riêng sang phụ trách chung, từ phụ trách một số lĩnh vực sang phụ trách toàn diện; mong rằng đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần đoàn kết để thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị tân Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm thực hiện 08 nhiệm vụ gồm: Quan tâm các cơ chế chính sách có hiệu quả để tạo ra nguồn lực, động lực cho tỉnh, trong đó quan tâm có các cơ chế chính sách tạo ra nguồn thu, tạo ra sự thông thoáng, quan tâm đến an sinh xã hội trong điều kiện tỉnh ta là tỉnh có địa bàn rộng, nhất là chính sách đối với người nghèo, quan tâm đến lĩnh vực y tế, giáo dục… để các chính sách thật sự tạo được nguồn lực và động lực.

Có những công trình trọng điểm tạo nền tảng cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới; bên cạnh công trình trọng điểm cần có công trình cụ thể về giáo dục, y tế, văn hoá… như hoàn thành công trình Tượng đài Bác Hồ về thăm quê trước ngày 19/05/2025, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng kỷ niệm ngày sinh nhật Bác; tập trung giải quyết tôn tạo di tích Hồ Tùng Mậu…

Quan tâm cải cách đổi mới phương thức quản lý nhà nước, chuyển từ nhà nước cứng nhắc sang quản lý nhà nước linh hoạt, hiệu quả, thông thoáng, khơi thông được nguồn lực, đẩy mạnh phân cấp.

Về cải cách hành chính, cần giải quyết các khó khăn, vướng mắc về rườm rà thủ tục, thời gian kéo dài; Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh sẽ hỗ trợ cùng đồng chí Chủ tịch để giải quyết tốt nội dung này nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc.

Chấn chỉnh đạo đức công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính, trên thông dưới chưa thoáng, tư duy lòng vòng, đùn đẩy, trên bảo dưới không nghe… Quan tâm đến chuyển đổi số, Đề án 06, bố trí nguồn lực, nhân lực để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Cải thiện môi trường đầu tư, tiếp tục đà thu hút FDI nhưng phải tạo được sự phát triển cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tăng cường củng cố chính quyền cơ sở.

Để thực hiện được những nội dung trên, Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng cần sự đồng thuận của các đồng chí thành viên UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ, các cấp, các ngành, các địa phương… để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong thời gian qua, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh để tỉnh Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá như mong ước của Bác Hồ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Hồng Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh ký biên bản bàn giao công tác

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung và trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng và tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là niềm vinh dự và tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Để “tăng tốc - bứt phá” triển khai thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2025, năm cuối của nhiệm kỳ 2020 - 2025 tạo tiền đề bứt phá vươn lên cho giai đoạn tiếp theo, với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, chỉ đạo sâu sát của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, sự ủng hộ của các cấp, các ngành, đồng thời mong muốn Tập thể UBND tỉnh quyết tâm, quyết liệt, đồng lòng và cùng đồng hành trong thời gian tới.

Trước mắt, Tân Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí trong tập thể UBND tỉnh quán triệt sâu sắc phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến Chính phủ vừa qua để triển khai ở ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Quyết tâm tập trung chỉ đạo điều hành tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt ở mức 2 con số (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ), phải tạo áp lực, biến áp lực thành động lực phát triển, nhằm tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới. “Muốn đạt được điều này, chúng ta cần phải tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ vững đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới, năng động, sáng tạo để thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ được giao, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu phấn đấu” – Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý.

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết số 137 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An để tạo ra động lực, nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh.

Tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm 2025; tập trung rà soát, bố trí nguồn lực, giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, gây lãng phí theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Trong đó tập trung chỉ đạo một số dự án trọng điểm, như: Đường ven biển từ Nghi Sơn; Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2); sớm hoàn thành hồ sơ thủ tục để triển khai các dự án: Cảng nước sâu Cửa Lò, Cảng hàng không Quốc tế Vinh, dự án LNG Quỳnh Lập; triển khai dự án Xây dựng khuôn viên cảnh quan khu vực dự kiến đặt Tượng “Bác Hồ về thăm quê” tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn….

Thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội; tiếp tục triển khai Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 - 2025 để hoàn thành trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung và khẩn trương chỉ đạo nhiệm vụ quan trọng - cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trung cao độ, quyết liệt chỉ đạo khẩn trương theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ và Ban chỉ đạo tỉnh. Đồng thời phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung để tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tiếp tục phối hợp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn