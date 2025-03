Phân công nhiệm vụ cho 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ông Lê Hồng Vinh, trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện hoạt động của UBND tỉnh.

Cụ thể, ông Lê Hồng Vinh sẽ trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực trọng điểm như xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, quy hoạch tổng thể của tỉnh cũng như các quy hoạch ngành, và chương trình thanh tra định kỳ hàng năm.

Ngoài ra, ông cũng đảm nhận vai trò điều hành các vấn đề liên quan đến ngân sách nhà nước, bao gồm lập dự toán ngân sách hàng năm và dài hạn, quản lý sử dụng nguồn vượt thu ngân sách, điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản, cũng như quản lý tài sản công của tỉnh.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (Ảnh: Báo Nghệ An)

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tập trung vào công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy và cán bộ; đưa ra các quy chế làm việc cho UBND tỉnh và giám sát việc thực hiện kỷ luật cán bộ. Ông cũng trực tiếp quyết định các chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, đồng thời phụ trách công tác thu hút đầu tư, tổ chức thi đua - khen thưởng, và các vấn đề an ninh, quốc phòng, nội chính.

Những vấn đề mang tầm quan trọng chiến lược hoặc mang tính đột phá theo từng giai đoạn, cũng như các nhiệm vụ đột xuất thuộc nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh hay đối ngoại, sẽ được ông Lê Hồng Vinh trực tiếp chỉ đạo. Ngoài ra, ông sẽ giải quyết các đơn thư tố cáo liên quan đến lãnh đạo cấp sở, ngành, huyện và thực hiện tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết.

Trên cương vị lãnh đạo, ông Lê Hồng Vinh còn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch của nhiều hội đồng và ban chỉ đạo quan trọng của tỉnh, như Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Ban An toàn giao thông và Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm. Đồng thời, ông theo dõi, chỉ đạo sát sao các đơn vị như Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Bùi Thanh An, được giao phụ trách các lĩnh vực kinh tế tổng hợp, xúc tiến đầu tư, nội chính, và tư pháp. Ông cũng chịu trách nhiệm giám sát các khu kinh tế, khu công nghiệp và công tác tiếp công dân.

Ông Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (Ảnh: Báo Nghệ An)

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đảm nhận các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, và khoa học công nghệ. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đệ phụ trách nông nghiệp, phòng chống thiên tai, và tìm kiếm cứu nạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chịu trách nhiệm về quy hoạch, xây dựng, và giao thông vận tải. Ông cũng theo dõi các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp trong tỉnh.

Ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách các lĩnh vực tài nguyên môi trường, dân tộc, miền Tây Nghệ An, đối ngoại, và công thương. Ông cũng giám sát các sở ngành liên quan đến các lĩnh vực này.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn