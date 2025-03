Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

Cùng dự có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Nội vụ, Xây dụng, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc, các Phó Giám đốc và Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Nghệ An có địa bàn rộng, dân số đông, đặc điểm tự nhiên phong phú; hệ thống giáo dục quốc dân có từ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của khu vực.

Chất lượng giáo dục toàn diện có bước tiến bộ vượt bậc

Thời gian qua, Nghệ An tiếp tục tập trung triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách phát triển bền vững giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiên phong, đi đầu trong xây dựng và thực hiện 03 chính sách đặc thù của tỉnh về phát triển giáo dục (hỗ trợ giáo dục dân tộc và miền núi; đào tạo lưu học sinh Lào chương trình THPT; phát triển dịch vụ giáo dục). Ngoài sự đồng bộ về hệ thống chính sách, giai đoạn 2020-2025, Nghệ An là tỉnh duy nhất trong cả nước, hàng năm tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành kết luận, chỉ thị, báo cáo đánh giá và triển khai nhiệm vụ đồng bộ, đầy đủ đối với hệ thống giáo dục và đào tạo từ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành báo cáo kết quả hoạt động của ngành thời gian vừa qua



Chất lượng giáo dục toàn diện có bước tiến bộ vượt bậc, đã khẳng định được vị thế trong tốp đầu của cả nước; tạo nguồn đào tạo nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Trong giai đoạn 2020-2025, Nghệ An là tỉnh trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng học sinh giỏi. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 xếp thứ 12/63 tỉnh thành, tăng 22 bậc so với năm 2021. Đồng thời học sinh Nghệ An tham gia và khẳng định tại các sân chơi năng lực quốc gia, quốc tế khác. Công tác phổ cập giáo dục, xây dựng xã hội học tập được ghi nhận.

Nghệ An là tỉnh đi đầu, tiên phong xây dựng và triển khai có kết quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, một số mô hình trường học, hoạt động giáo dục, tạo đột phá đổi mới căn bản, toàn diện, phát triển phẩm chất, năng lực người học. Hiện tại, ngành giáo dục đang triển khai và thực hiện đảm bảo mục tiêu kép vừa thay đổi hình thức hoạt động quản lý, quản trị, dạy học, vừa đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Chất lượng đội ngũ nhà giáo từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Ngành đã phân bổ kịp thời 5.007 biên chế để các đơn vị kịp thời tuyển dụng, bố trí giáo viên…

Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc Hồ Văn Đàm đề nghị bổ sung thêm biên chế cho các trường nghề; có cơ chế trong thu hút các giáo viên giỏi về giảng dạy tại các trường nghề

Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh Nguyễn Huy Bằng mong muốn tỉnh ủng hộ Trường sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng cơ sở 2; đề nghị tỉnh đề xuất Trung ương ban hành chính sách để tăng cường kết nối giữa nhà nước – nhà trường – nhà tuyển dụng

Trong giai đoạn 2020-2025, ngành đã quan tâm tham mưu triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chất lượng đào tạo được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp được đẩy mạnh, có hiệu quả. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hợp tác với hơn 320 lượt doanh nghiệp trong và ngoài nước trong công tác tuyển sinh, đào tạo, thực tập thực hành, thông qua đó đã giải quyết việc làm cho hơn 40.000 học sinh sinh viên…

Các trường đại học trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; chú trọng chất lượng đầu ra; đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, giáo dục khởi nghiệp trong giảng viên và sinh viên.

Ngành đã thực hiện thống nhất, hiệu quả chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy với thực hiện đồng bộ mạng lưới trường lớp học trên địa bàn tỉnh: Sáp nhập Trường CĐSP Nghệ An vào Trường ĐH Kinh tế Nghệ An, đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An; đã sáp nhập giảm 41 trường, 157 điểm trường công lập mầm non, phổ thông; giảm 1 trung tâm tỉnh; giảm 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tính đến nay, ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành và vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX: Tỷ lệ trường học đang đạt chuẩn quốc gia đến 2025 là trên 80,5% (Chỉ tiêu của Đại hội là 78%); Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; tăng từ 65% của năm 2020 lên 71,5% ước cuối năm 2025 (tăng 6,5%), trong đó tỷ lệ có văn bằng, chứng chỉ tăng từ 25,3% lên 31% (tăng 5,7%).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chưa thực sự là động lực bứt phá, là nguồn lực cạnh tranh của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội; có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chất lượng dạy học môn Tiếng Anh hiện nay tuy được cải thiện, song còn thấp so với bình quân chung và yêu cầu phát triển…

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải trả lời kiến nghị

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị ưu tiên đầu tư xây dựng các phòng học bộ môn, nhà đa năng, ký túc xá, nhà ăn cho các trường THPT, DTNT THCS các huyện miền núi cao đáp ứng Chương trình GDPT 2018 và đề án phát triển bền vững giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của UBND tỉnh. Quan tâm bổ sung đủ giáo viên cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp nhằm thực hiện thành công về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học và trong đổi mới sáng tạo…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh, ngành Giáo dục và Đào tạo là ngành gắn bó với xã hội rất nhiều nên cần phải quyết liệt, mạnh mẽ và sâu sát hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo làm tốt các nhiệm vụ tỉnh giao như chủ động tham mưu quy hoạch mạng lưới giáo dục, quy hoạch hệ thống các trường nghề trên địa bàn tỉnh; tham mưu tỉnh ban hành các Nghị quyết HĐND tỉnh, các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục… Tổng rà soát lại tổng đội ngũ giáo viên trên toàn tỉnh để bố trí giáo viên còn thiếu sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời, tạo môi trường lành mạnh trong các trường học; thực hiện tốt phong trào thi đua trong dạy và học. Tập trung cho công tác kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực người dân quan tâm.

Đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, chất lượng giáo dục xứ Nghệ nhiều thập kỷ qua được khẳng định và giữ vị trí đứng đầu trong cả nước từ giáo dục đại trà đến giáo dục mũi nhọn, từ học sinh giỏi quốc gia đến đấu trường quốc tế. Nghệ An là cái nôi của giáo dục đào tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương cán bộ, giáo viên toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao với những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện Đề án về sắp xếp, tinh gọn bộ máy đảm bảo hệ thống quản lý, quản trị giáo dục thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục. Rà soát lại việc thiếu, thừa đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các dự thảo Luật liên quan đến ngành để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát tổng thể toàn ngành trên địa bàn để chủ động xây dựng phương án sắp xếp, quản lý sau sắp xếp bộ máy hiệu quả, định hướng mũi nhọn đào tạo, đề xuất UBND tỉnh.

Thực hiện Chiến lược phát triển bền vững; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng các chương trình học ngoại ngữ phù hợp trong trường học thời kỳ hội nhập quốc tế.

Tổ chức rà soát đánh giá lại mô hình trường điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh để hoàn thiện, xây dựng phát triển phù hợp với tình hình thực tế, khu vực. Quản lý hệ thống trường tư thục, xây dựng tiêu chí để kêu gọi đầu tư các hệ thống trường tư thục đạt chuẩn quốc tế về đầu tư tại tỉnh. Khẩn trương chấn chỉnh, đưa các cơ sở giáo dục dạy nghề sau khi chuyển từ Sở lao động, thương binh xã hội sang. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của ngành trên tất cả các lĩnh vực quản lý, nhất là sau Thông tư số 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực.

Ngành cần rà soát các chính sách hiện tại đang thực hiện để điều chỉnh, bổ sung hoặc chấm dứt, đồng thời xây dựng các chính sách phù hợp với tình hình mới, nhất là đối với khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng giáo, nhà bán trú cho giáo viên, ký túc xá cho học sinh… Giảm thiểu sự chênh lệch điều kiện dạy và học giữa các khu vực. Đối với những chính sách không còn phù hợp, yêu cầu các Sở đề xuất huỷ bỏ. Nghiên cứu các cơ chế chính sách để giữ chân giáo viên nghề giỏi.

Rà soát, phối hợp với Sở Tài chính chuẩn bị cân đối nguồn lực để thực hiện chính sách miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập.

Xây dựng phong trào nghiên cứu khoa học, giáo dục tinh thần, hình thành ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên; nhất là tinh thần cống hiến trong lĩnh vực khoa học mới, chuyển đổi số, công nghệ AI… Phát động các phong trào trong trường học, xây dựng các câu lạc bộ đa dạng về hình thức hoạt động. Xây dựng môi trường giáo dục trên địa bàn tỉnh là nơi hội tụ, lan toả và chia sẻ nguồn nhân lực chất lượng cao, động lực phát triển…

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Sở tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo toàn diện cơ cấu lại các trường đại học, cao đẳng trên địa bản tỉnh. Nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại các trường trung cấp theo hướng vùng miền. Đẩy mạnh chương trình thực hành, thực tập theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh, sinh viên. Tích cực chủ động trong hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo với các trường đại học, cao đẳng với các doanh nghiệp có uy tín, có năng lực trong và ngoài nước. Tổ chức kết nối giữa các trường và các doanh nghiệp trên địa bàn, trong các khu công nghiệp để đào tạo nghề gắn liền với định hướng việc làm. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội chợ việc làm để phân loại lao động, nhu cầu nghề nghiệp, định hướng nghề đào tạo theo tinh thần gắn kết giữa nhà Nhà trường – Nhà sản xuất – Nhà quản lý nhà nước.

Các trường đại học, cao đẳng cần đi trước một bước để nghiên cứu, xây dựng các mã ngành đào tạo mới phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; tạo điều kiện cho giảng viên làm việc để tránh chảy máu chất xám. Tăng cường liên kết giữa các trường với nhau để chia sẻ về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất.

Ngành Giáo dục tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội, trong và ngoài tỉnh; đặc biệt là sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội quan tâm ủng hộ, đầu tư trọng tâm, trọng điểm và tạo đột phá phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và tốt nghiệp THPT trong tháng 6/2025 an toàn, nghiêm túc.

Nâng cao công tác quản lý của nhà trường, tập trung cho công tác dạy và học, tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình, giữa giáo viên và giáo viên, giữa giáo viên và học sinh. Xây dựng nhiều phong trào hoạt động ngoại khoá, phát triển đa dạng các câu lạc bộ trong trường học. Tăng cường công tác quản lý học sinh, nhất là thời kỳ bùng nổ công nghệ, tránh tác động của mạng xã hội trong việc học, phát triển của học sinh.

