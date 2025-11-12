Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo xã Diễn Châu và đông đảo Nhân dân Khu dân cư xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư xóm Trung Hồng

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng các đại biểu và Nhân dân Khu dân cư xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu đã ôn lại lịch sử 95 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; đánh giá lại việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, Nhân dân Khu dân cư xóm Trung Hồng.

Xóm Trung Hồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa hai xóm Trung Thành và Hồng Yên, với tổng diện tích 3 km². Toàn xóm hiện có 410 hộ dân, 2.100 nhân khẩu, được chia thành 18 tổ tự quản. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh của Nhân dân đa dạng, phong phú, trong đó: Đánh bắt hải sản 10%; chế biến hải sản 20%; dịch vụ - thương mại 20%; sản xuất bánh đa khô 20%; ngành nghề khác 30%. Nhờ phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương, đời sống Nhân dân ổn định và ngày càng phát triển. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70 triệu đồng/người/năm; trong xóm còn 02 hộ nghèo (chiếm 0,0048%), 07 hộ cận nghèo (chiếm 0,017%).

Xóm trưởng xóm Trung Hồng Trần Công Tiệp báo cáo tình hình phát triển kinh tế của xóm, kết quả thực hiện các cuộc vận động trên địa bàn

Trên địa bàn xóm có nhiều công ty, doanh nghiệp được thành lập, tạo việc làm ổn định cho người dân, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. 100% tuyến đường làng, ngõ xóm được bê tông hoá, đảm bảo phong quang, sạch đẹp; nhiều ngôi nhà kiên cố, khang trang, hiện đại được xây dựng, thể hiện đời sống vật chất ngày càng no ấm, sung túc của Nhân dân.

Người dân xóm Trung Hồng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Chương trình văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, những năm qua cán bộ, Nhân dân Khu dân cư xóm Trung Hồng đã đoàn kết, triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Nhân dân luôn đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật và tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Trung Hồng

Phát biểu chung vui với cán bộ, Nhân dân Khu dân cư xóm Trung Hồng tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mà còn là diễn đàn để củng cố niềm tin, gắn kết cộng đồng, khơi dậy ý chí vươn lên của mỗi người dân trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phan Sỹ Cường tặng quà cho khu dân cư xóm Trung Hồng

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ và Nhân dân xóm Trung Hồng đạt được trong thời gian vừa qua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin tới nhân dân xóm Trung Hồng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Diễn Châu và cán bộ, Nhân dân xóm Trung Hồng cần tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm hỏi các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xóm Trung Hồng

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phan Sỹ Cường tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn của xóm Trung Hồng

Trong đó, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, mỗi khu dân cư cần chủ động, sáng tạo trong xây dựng Khu dân cư tự quản; đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường sống, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Trong bối cảnh toàn tỉnh đang triển khai mô hình chính quyền hai cấp, các tổ chức chính trị – xã hội và các hội quần chúng cần tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của Ban công tác Mặt trận trong nắm bắt tình hình Nhân dân; lắng nghe, tổng hợp và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân với cấp ủy, chính quyền; chủ động tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội; kịp thời phát hiện, hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, không để phát sinh điểm nóng.

Đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” trong toàn xã hội. Quan tâm, chăm lo, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách và người yếu thế. Đặc biệt, trong bối cảnh Nghệ An vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3, số 5 và số 10, cần tiếp tục lan tỏa các hoạt động “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống, thể hiện rõ nghĩa tình, trách nhiệm và bản lĩnh của con người Nghệ An.

Phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, để mọi người “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước, hương ước của cộng đồng; vận động Nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, nói không với tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng khu dân cư bình yên, đoàn kết, văn minh.

Lãnh đạo xã Diễn Châu tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn xóm Trung Hồng

Cùng với đó, tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, nếp sống tốt đẹp của dân tộc; thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn minh. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, lành mạnh. Khuyến khích xây dựng các mô hình văn hóa cộng đồng, “ông bà, cha mẹ mẫu mực - con cháu thảo hiền”, lan tỏa những giá trị đạo đức, nhân ái, nghĩa tình - nền tảng tinh thần vững chắc để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển, bền vững.

