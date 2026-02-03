Chủ tịch Quốc hội thông tin dự kiến ngày công bố kết quả bầu cử, kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: HỒ LONG

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 3-2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Xem xét nhiều nội dung quan trọng

Theo Chủ tịch Quốc hội, nội dung này liên quan trực tiếp đến việc giải quyết chính sách cho người dân tại khu vực chịu tác động của dự án, phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1-2026. Nghe báo cáo bước đầu về chủ trương xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Xem xét, thông qua nghị quyết điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ tuy số lượng nội dung không nhiều nhưng rất quan trọng, có ý nghĩa lớn, gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thực hiện theo tinh thần nghị quyết 70 của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội để phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng thời chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp sắp tới thành công tốt đẹp.

Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 6-4

Liên quan đến công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội cho biết ngày 2-2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử.

Hiện nay 34 tỉnh, thành phố đang triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định, trong đó việc tổ chức để người ứng cử ra mắt cử tri nơi cư trú được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 4 đến 8-2.

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm theo kế hoạch, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI dự kiến là ngày 15-3-2026, dự kiến công bố kết quả bầu cử sớm nhất vào ngày 22-3-2026. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 6-4.

HĐND các cấp cũng sẽ tổ chức kỳ họp thứ nhất phù hợp với tiến độ chung này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan khẩn trương phối hợp, hoàn thiện một số dự án luật, pháp lệnh dự kiến trình tại phiên họp tháng 2 để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp thứ 55 vào tháng 3, ngay sau Tết. Tuyệt đối không để dồn việc, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Các dự án luật dự kiến trình tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI cần sớm hoàn thiện hồ sơ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chậm nhất tại phiên họp tháng 3-2026, bảo đảm đúng quy định về thời hạn gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thời gian qua, do yêu cầu tiến độ xây dựng và ban hành pháp luật, một số luật sau khi ban hành đã bộc lộ những điểm chưa thật sự đầy đủ, trong quá trình triển khai còn phát sinh vướng mắc.

Vì vậy Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tiến hành rà soát kỹ lưỡng, kịp thời xử lý ngay trong các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, hạn chế tối đa các điểm nghẽn có thể gây ách tắc trong quá trình thực hiện.

Tuyệt đối tránh phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết, bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan quán triệt sâu sắc tinh thần nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhất là yêu cầu chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động, từ quyết tâm chính trị sang kết quả cụ thể; khắc phục bằng được tình trạng "tổ chức thực hiện là khâu yếu". Mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng từng nhiệm vụ được giao; bảo đảm các chương trình, kế hoạch của Quốc hôi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả ngay từ đầu năm, đầu nhiệm kỳ.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ