Triển khai thực hiện Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp

Chủ động nghiên cứu, đề xuất tham mưu các chủ trương, giải pháp cụ thể về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động nghiên cứu, đề xuất tham mưu các chủ trương, giải pháp cụ thể về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Nghiên cứu, theo dõi, đánh giá và đề xuất tham mưu giải pháp giải quyết kịp thời những vấn đề mới đặt ra sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo hệ thống tư pháp hoạt động hiệu quả sau khi sắp xếp.

Đẩy nhanh tiến độ rà soát, xử lý đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có nguy cơ thất thoát, lãng phí, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng; kiểm tra, giám sát việc phòng, chống lãng phí liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. nâng cao hơn nữa chất lượng tham gia về công tác cán bộ, nhất là nhân sự đại hội Đảng các cấp; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa mới bổ nhiệm lại bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự.

Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không để phát sinh điểm nóng, không để bị động, bất ngờ; làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại với dân, lắng nghe và giải quyết tốt các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân ngay từ cơ sở; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng về công tác tiếp công dân, đối thoại với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, bảo đảm các quy định này được thực hiện nghiêm túc, thực chất.

Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, xử lý dứt điểm các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực theo dõi, chỉ đạo

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh hoàn thành các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2025 và các cuộc thanh tra đột xuất khi có yêu cầu; tham mưu thực hiện có hiệu quả về kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản (thực hiện thường xuyên); tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, xử lý dứt điểm các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; đồng thời đôn đốc việc rà soát, hoàn thành thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm toán, đảm bảo đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII cơ bản không còn tồn đọng những vụ, việc cũ. Tham mưu tổng kết việc chỉ đạo xử lý của Ban Chỉ đạo tỉnh đối với các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ vừa qua; nhận diện đầy đủ các sai phạm và nguyên nhân để chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục, phòng ngừa, không để các sai phạm lặp đi lặp lại kéo dài, nhất là sai phạm trong lĩnh vực khép kín, chuyên môn sâu, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như đất đai, đấu thầu, đấu giá, tài chính, ngân hàng... Tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện, phức tạp, kéo dài chưa giải quyết xong.

Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; đồng thời đôn đốc việc rà soát, hoàn thành thực hiện các kết luận, điều tra đảm bảo đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII cơ bản không còn tồn đọng những vụ, việc cũ. Tham mưu tổng kết việc chỉ đạo xử lý của Ban chỉ đạo đối với các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ vừa qua; nhận diện đầy đủ các sai phạm và nguyên nhân để chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục, phòng ngừa, không để các sai phạm lặp đi lặp lại kéo dài, nhất là sai phạm trong lĩnh vực khép kín, chuyên môn sâu, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như đất đai, đấu thầu, đấu giá, tài chính, ngân hàng...

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn cụ thể về nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống lãng phí, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng chống lãng phí. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu đề xuất hoàn thiện các quy định về phòng, chống lãng phí, trọng tâm là sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, nghiên cứu, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn, định mức về kinh tế, kỹ thuật không còn phù hợp với thực tiễn, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khả thi.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn