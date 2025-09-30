Chủ tịch nước nói về chủ trương 100% bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải là người địa phương

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ - Ảnh: BTC

Ngày 30-9, Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch nước đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng, khá toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đây là kết quả tổng hợp của sự nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ, trong đó vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong có đóng góp rất quan trọng.

Theo Chủ tịch nước, đại hội đã nghe thông báo quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó bí thư Tỉnh ủy, trong đó có việc phân công ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch nước cho biết thực hiện chủ trương về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng và trong chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị đã thảo luận và thống nhất cao chủ trương 100% bí thư tỉnh ủy, bí thư thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 đều không phải là người địa phương.

Theo Chủ tịch nước, vừa qua, Bộ Chính trị thống nhất điều động, phân công Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng làm Bí thư Cần Thơ, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Tới đây sẽ có một loạt thay đổi bí thư các tỉnh, thành khác để đến Đại hội XIV của Đảng sẽ đảm bảo tất cả bí thư tỉnh ủy, thành ủy đều không phải là người địa phương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá rất cao tính Đảng, tính kỷ luật và những đóng góp quan trọng, tích cực của ông Đặng Xuân Phong.

Trong vòng gần một năm, khi đang đảm nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, ông Phong được phân công về làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Sau khi sáp nhập tỉnh, Bộ Chính trị phân công ông Phong làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và hiện nay thực hiện chủ trương 100% bí thư không phải là người địa phương thì Bộ Chính trị tiếp tục điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Nhân dịp này, gửi lời chúc mừng tới tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy và tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Chủ tịch nước kỳ vọng hai lãnh đạo sẽ trở thành trung tâm đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể của Ban Thường vụ, Tỉnh ủy, Đảng bộ, hệ thống chính trị và toàn dân, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ