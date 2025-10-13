Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc thao túng giá, đầu cơ bất động sản

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 2795/UBND-ĐTĐT về việc kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, xử lý việc thao túng giá, đầu cơ bất động sản; công tác quản lý, sử dụng đất.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra, rà soát hoạt động định giá đất cụ thể và việc xây dựng, ban hành bảng giá đất; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất…

Việc kiểm tra nhằm kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền, đặc biệt là hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để thao túng giá, thổi giá lên cao nhằm trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.

Đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả việc kiểm tra, thanh tra, rà soát và tình hình xử lý vi phạm; đồng thời nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong chính sách, pháp luật có liên quan gửi về Bộ NN&MT để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

