Người đàn ông tử vong bất thường trong khu nhà trọ 3 tầng

Vụ việc được phát hiện vào trưa 29/7, tại tầng trệt dãy nhà trọ cao 3 tầng nằm trên đường số 14, phường Thông Tây Hội. Theo đó, do không thấy người đàn ông khoảng 30 tuổi sống một mình tại căn phòng trọ ở tầng trệt đi làm như hằng ngày nên những người ở đây tìm đến kiểm tra.

Hiện trường được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Tại đây mọi người hoảng hốt khi phát hiện người đàn ông này tử vong trong phòng, tư thế treo cổ.

Công an phường phối hợp với các đơn vị thuộc Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, thu thập chứng cứ để xác định danh tính cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.vn