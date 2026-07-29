Bị bắt vì 'tra tấn' hàng xóm bằng tiếng guitar suốt 7 năm

Những cây đàn guitar của ông Kazunori Yokoi bị cảnh sát thu giữ - Ảnh: KYODO

Theo Hãng tin AFP, ông Kazunori Yokoi (61 tuổi), sống tại thành phố Kyoto, bị cáo buộc liên tục chơi guitar và mở radio với âm lượng lớn cả ngày lẫn đêm kể từ năm 2019.

Tiếng ồn kéo dài khiến ba người hàng xóm trong độ tuổi từ 60 đến hơn 80 bị mất ngủ, trầm cảm, trong khi một người khác mắc chứng ù tai.

Dù nhà chức trách đã nhiều lần cảnh báo, ông Yokoi vẫn không thay đổi.

Bốn người hàng xóm sau đó đã cung cấp đủ bằng chứng để cảnh sát bắt giữ ông với cáo buộc hành hung.

Khám xét nơi ở của ông Yokoi, cảnh sát thu giữ hơn 40 cây guitar, trong đó có nhiều guitar điện, cùng đầu đĩa CD, máy cassette, radio và các bộ khuếch đại âm thanh.

Theo cảnh sát, tiếng radio vang lên suốt cả ngày, còn tiếng guitar kéo dài từ sáng sớm đến tận tối muộn.

Các điều tra viên ghi nhận mức tiếng ồn tại khu dân cư vượt 80 decibel, tương đương âm thanh bên trong một đoàn tàu đang di chuyển.

"Điều kinh khủng nhất là đủ loại âm thanh chồng chéo lên nhau suốt cả ngày", Hãng tin Kyodo dẫn lời một người hàng xóm ngoài 60 tuổi.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn