Bóc gỡ đường dây vận chuyển trái phép gần 4.500 tấn cua cà ra, nầm lợn trị giá hàng trăm tỷ đồng

Ngày 28/7, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hải Phòng đã khởi tố 6 bị can gồm: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh. Các bị can bị khởi tố về các tội Buôn lậu, Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đối tượng Nguyễn Thị Oanh. Ảnh: C05

Vụ án được phát hiện qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng. Theo C05, đường dây sử dụng WeChat, Viber để liên lạc, giao dịch. Các thành viên cấu kết chặt chẽ, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tùng là chủ hàng, giữ vai trò cầm đầu, còn Nguyễn Thị Oanh phụ trách “bao biên”. Nhóm giúp sức cho Oanh gồm lái đò, lái xe, người bốc xếp, kiểm hàng, kế toán. Một số người trong đường dây còn móc nối với cán bộ thuộc lực lượng chức năng nhằm bảo kê, bao che cho hành vi phạm tội.

C05 chủ trì xây dựng kế hoạch phá án, phối hợp Công an Tp.Hải Phòng và các lực lượng liên quan tổ chức bắt giữ, bóc gỡ đường dây. Quá trình phá án bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia, các đối tượng và người dân.

Lực lượng chức năng thu giữ 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, 2,7 tỷ đồng tiền mặt và khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Bước đầu công an xác định từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, đường dây đã thực hiện khoảng 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tương ứng khoảng 4.410 tấn cua cà ra, nầm lợn, tổng trị giá khoảng 400 tỷ đồng.

Theo C05, đơn vị đã phối hợp với Công an Tp.Hải Phòng chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ, đồng thời kịp thời thu giữ, bảo toàn dữ liệu điện tử phục vụ điều tra. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các đầu mối tiêu thụ hàng hóa, hành vi trốn thuế và các vi phạm pháp luật có liên quan.

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn