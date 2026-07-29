Đề xuất mới của Cục CSGT liên quan đến các phương tiện tham gia giao thông

Đề xuất không cho mượn làn ngược chiều để vượt xe

Thông tin từ Cục CSGT ngày 28/7/2026 cho biết, tại buổi làm việc mới đây với Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị đã đề nghị thay đổi tư duy trong tổ chức giao thông, không tiếp tục cho phép phương tiện sử dụng làn đường ngược chiều để vượt xe như hiện nay.

Theo đề xuất, việc cấm mượn làn ngược chiều để vượt xe cần được áp dụng tại các tuyến đường hẹp không bảo đảm điều kiện an toàn, các đoạn đường quanh co, đèo dốc hoặc những khu vực có tầm nhìn hạn chế, đặc biệt vào ban đêm. Việc vượt xe chỉ nên thực hiện thông qua chuyển làn cùng chiều hoặc bố trí làn vượt riêng tại những tuyến đường đủ điều kiện.

Theo thống kê của Cục CSGT, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông là do vượt xe mượn làn đường ngược chiều (chiếm trung bình 15% trên tổng số nguyên nhân tai nạn giao thông). Lái xe điều khiển phương tiện luôn có xu hướng lấn sang làn đường hoặc phần đường ngược chiều (nơi tổ chức giao thông có vạch tim đường dạng đơn, nét đứt - vạch 1.1), không đi về bên phải theo chiều đi của mình. Lâu dần hình thành “thói quen” không muốn đi theo kiểu “xếp hàng”, có xe phía trước cùng chiều là tìm cách vượt.

Phần lớn các vụ tai nạn giao thông là do vượt xe mượn làn đường ngược chiều - Ảnh: Cục CSGT

Vượt xe bất chấp quy tắc an toàn, lái xe chỉ tư duy không có biển báo cấm vượt là được vượt. Việc “vượt ẩu” diễn ra tràn lan ngay cả tại những đoạn đường quanh co, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt (do mưa hoặc tác động khác), vượt khi phía trước tại làn ngược chiều đang có phương tiện chạy tới… Thậm chí khi xảy ra va chạm hoặc tai nạn thì vẫn nghĩ “đen thôi, đỏ…. quên đi”.

Do vậy, trong tổ chức giao thông mới cần quy định lại về việc vượt xe, không cho phép mượn làn đường ngược chiều để vượt tại một số tuyến cụ thể (đường hẹp không đảm bảo an toàn cho vượt xe, đường quanh co, đèo dốc, khi trời tối tầm nhìn hạn chế…). Việc vượt xe được thực hiện qua chuyển làn đường và đi đúng làn đường cùng chiều hoặc bố trí làn vượt xe.

Để khắc phục ngay những nguy hiểm do vượt xe tại những đoạn đường cong cua, hẹp, Cục CSGT đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam bố trí kẻ vạch liền tại vạch tim đường, không cho việc mượn làn ngược chiều để vượt xe.

Ảnh tạo bởi AI

Bố trí “làn vượt xe” trên cao tốc

Cũng tại cuộc họp giữa Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam về thống nhất giải pháp trong công tác quy hoạch hạ tầng giao thông, thiết kế công trình và tổ chức giao thông đường bộ an toàn, hiện đại, cục đề xuất nghiên cứu đề nghị bố trí “làn vượt xe” trên đường cao tốc.

Theo đề nghị của Cục CSGT, qua thực tế hoạt động giao thông trên các tuyến đường cao tốc có từ 02 làn xe trở lên cho thấy còn một bộ phận lái xe (nhất là xe tải, xe khách) không có đạo đức, ý thức và văn hóa giao thông, thường chạy xe với tốc độ thấp (trên hoặc có trường hợp dưới tốc độ tối thiểu) bám làn trái của đường, gây cản trở, ùn ứ kéo dài trên tuyến, ức chế cho người lái xe khác đang tham gia giao thông cùng thời điểm.

Đề xuất bổ sung 1 làn vượt xe - Ảnh minh họa: CSGT Bộ Công an

Mặc dù Luật giao thông đường bộ đã quy định phương tiện có tốc độ thấp hơn đi về bên phải theo chiều đi của mình, nhưng thực tế để xử lý được hành vi cố ý không chịu di chuyển về bên phải, thì cần phải có tổ chức giao thông hợp lý, quy định chặt chẽ.

Ví dụ như từ đề nghị của Cục CSGT, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức lại giao thông trên một số tuyến đường cao tốc đủ điều kiện tiến hành cấm xe khách và xe tải đi vào làn đường sát dải phân cách giữa, qua đó cũng đã tạo thông thoáng trên đường.

Do vậy để đảm bảo lưu thông phương tiện trên đường cao tốc thông thoáng, an toàn, Cục CSGT đã đề nghị và phối hợp cùng Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu để tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc, với việc bố trí làn đường sát dải phân cách giữa làm “làn đường dành cho vượt xe”.

Tại làn đường này chỉ dành cho các phương tiện muốn vượt xe, khi các phương tiện đang di chuyển trên làn đường (sát làn vượt xe), có phương tiện phía trước di chuyển với tốc độ thấp hơn (không dưới tốc độ tối thiểu) mà muốn vượt lên, thì thực hiện chuyển sang làn vượt xe, sau khi vượt qua xe phía trước cùng chiều thì buộc phải chuyển làn về làn bên phải. Khi chuyển làn phải tuân thủ quy tắc về chuyển làn đường. Tuyệt đối không cho xe chạy liên tục trên làn đường vượt xe.

Ảnh tạo bởi AI

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn